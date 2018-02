3 vestidos con lema feminista que encantan a muchas mujeres Estas prendas difunden un mensaje necesario y claro que deben ver día a día las próximas generaciones FRAN JUSTICIA Jueves, 1 febrero 2018, 09:58

El camino hacia la igualdad y el empoderamiento de la mujer es un objetivo que podemos conseguir entre todos con pequeños gestos que aunque no creamos aportan. El pasado lunes en la gala que celebró ‘Operación Triunfo’ para elegir al representante de España en el próximo Festival de Eurovisión, uno de los concursantes, Alfred, sumó esfuerzos a este objetivo con el simple hecho de llevar un traje de chaqueta de color negro con unas pinturas encima que simulaban las formas anatómicas de una mujer.

Un traje feminista, que forma parte del movimiento ‘La mujer que llevo fuera’ y que es obra del diseñador Ernesto Artillo, con el que sí, se pueden conseguir grandes cosas. Especialmente que el target del programa, mayoritariamente formado por jóvenes entre 14 y 24 años, o lo que es lo mismo, las próximas generaciones, sean conscientes de la importancia de este fin.

Por ello, me he puesto a buscar en la red prendas con un mensaje y fin similar. Así, he encontrado estos tres vestidos con mensaje feminista, que puedes conseguir más baratos con el código descuento ASOS de Descuentos Ideal. ¡Toma nota de ellos!

1. Vestido estilo camiseta Feminist de Boohoo

Por 16,99 euros te puedes llevar a casa este vestido estilo camiseta en color blanco que refleja el mensaje ‘Feminist’ en el centro. Es de algodón, el cuello del mismo es redondo y es muy cómodo al tacto. Los colores con los que cuentan lo hacen perfectamente combinable con gran variedad de prendas.

2. Vestido estilo camiseta Force Is Female de Boohoo

Gracias a las rebajas de ASOS también puede ser tuyo este vestido con un 15% de descuento, lo que significa que te lo llevarás a casa por tan sólo 11,49 euros. En este caso nos encontramos con un vestido con el que le dirás bien alto a todos los que opinan que las mujeres son el sexo débil que no, la fuerza es la mujer. De nuevo nos encontramos con una prenda totalmente blanca, pero esta vez es reforzada por el color rojo en el eslogan.

3. Vestido estilo camiseta con eslogan Girl Power de Boohoo

Estamos en la época del poder femenino, así que, ¿qué mejor que proclamarlo día a día? ¡Llévate ya con un 10% de descuento este vestido rosa con eslogan ‘Girl Power’ en ASOS! Al igual que en el primer modelo es de algodón y el cuello es redondo.