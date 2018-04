5 vestidos de Desigual que querrás lucir este verano Sólo hasta el próximo domingo puedes hacerte con ellos con un 30% de descuento FRAN JUSTICIA Martes, 10 abril 2018, 09:20

La lluvia y el frío parece que han desaparecido completamente de nuestras vidas, o al menos ya no aparecen con tanta frecuencia, lo que, sumado al hecho de que estamos en primavera, marca la llegada de una tarea clave en estas fechas: renovar tu fondo de armario.

Aunque parecía que no iba a llegar, ha llegado el momento de sacar las sandalias y esos vestidos cortos y cómodos con los que saldrás a la calle durante los próximos meses. ¡Bendito verano! Si no cuentas en tu ajuar con este tipo de prendas, no tienes de qué preocuparte, ya que gracias a la 'Mid Season Sale' de Desigual, de la cual te puedes beneficiar haciendo uso del código promocional Desigual de Descuentos Ideal, podrás ahorrar hasta un 30% en la compra de vestidos y prendas para la próxima temporada estival.

Esta promoción exclusiva sólo es válida en tiendas físicas y tiendas online hasta este próximo domingo 15 de abril, así que no te pienses mucho lo de aprovecharla o se te pasará el tiempo. Para ponértelo todavía más fácil he seleccionado hasta 5 vestidos que casan perfectamente con las últimas tendencias de moda, los cuales estoy seguro que te encantaría lucir durante los próximos meses. ¿Quieres conocerlos? ¡Sigue leyendo!

1. Vestido crudo

Vestido azul de corte recto y manga 3/4 para mujer con estampado floral all over en tonos vivos. Antes 99,95 y ahora 66,95 euros.

2. Vestido Evocative

Vestido azul de corte recto y manga corta para mujer con estampados marineros en contraste y bajo doble. Antes 89,95 euros y ahora 62,95 euros.

3. Vestido Erika

Vestido azul ajustado para mujer con bordados salvajes en uno de los laterales y detalles en la espalda. Antes 79,95 euros y ahora 55,96 euros.

4. Vestido Gotheborg

Vestido negro de corte evasé y cuello en V para mujer con detalles florales bordados en la falda. Antes 69,95 euros y ahora 48,96 euros.

5. Vestido Prunus Dulci

Vestido azul sin mangas para mujer con un diseño de capas cruzadas y patchwork de diversos estampados a juego. Antes 75,95 euros y ahora 53,16 euros.

Y, ¿qué te han parecido? Espero que alguno de ellos se convierta en tu nuevo 'must have' de este verano. ¡Cuéntanoslo en comentarios!