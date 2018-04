El vestido de Zara para bodas, bautizos y comuniones que cuesta menos de 30 euros El mismo es el atuendo perfecto para lucir en este tipo de eventos y su compra no afectará lo más mínimo a tu presupuesto FRAN JUSTICIA Jueves, 19 abril 2018, 09:23

El mes de abril, y especialmente el de mayo, marca el inicio del periodo de BBC. En efecto, el de bodas, bautizos y comuniones. Quizá por ello estás como loca buscando ese atuendo perfecto para lucir en este tipo de eventos y si es así, deja de buscar, ya que lo tenemos.

Concretamente lo puedes encontrar con descuento en Zara, y es que es la firma de Inditex la que posee el mejor look de invitada para esa boda, bautizo o comunión a la que tienes que hacer frente en las próximas semanas.

Dicha pieza no es otra que uno de los vestidos pertenecientes a la última colección de Zara, 'Behind The Desert', la cual se compone de vestidos, faldas, camisetas, sandalias y bolsos y que de momento sólo se puede adquirir a través de su tienda online.

El vestido es rosa, de cuello redondo y manga sisa, y cuenta con bolsillos laterales y cierre en botones, por lo que además de ser la alternativa perfecta para este tipo de eventos, también podrás lucirlo en cualquier otra ocasión combinándolo con otras prendas.

De cara a bodas, bautizos y comuniones, Zara nos propone llevarlo con unas sandalias doradas de tacón y un bolso tipo 'clutch' del mismo tono que los zapatos. Sin duda, una elección más que acertada con la que te llevarás todas las miradas del evento.

Por si fuera poco, además de ir divina de la muerte, esto no le costará ningún disgusto a tu bolsillo, y es que si te esperabas que este vestido iba a costarte más de 60 euros, te equivocabas, ya que el mismo cuesta tan sólo 29,99 euros, por lo que es una opción idónea para las que quieren destacar sin que ello afecte a la cartera en exceso. ¿Necesitas algo más? ¡Hazte ya con él!