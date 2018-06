El vestido del verano que luce Paula Echevarría ya arrasa en Pull&Bear La actriz ha convertido en viral esta pieza después de lucirla en su cuenta de Instagram IDEAL.ES Viernes, 1 junio 2018, 12:42

El verano está a la vuelta de la esquina, por lo que estoy seguro de que ya te has puesto manos a la obra con la renovación de tu fondo de armario, ¿verdad?

Ha llegado ese temido momento de guardar la ropa de invierno y arrasar con la tarjeta de crédito en nuestras tiendas de ropa favoritas en aras de conseguir los 'must have' de la temporada.

Por otro lado, tampoco estaría mal que antes de lanzarte a una larga tarde de compras mires y peines las redes sociales de nuestras influencers favoritas, por ejemplo, Paula Echevarría, y es que a través de ellas podrás identificar algunos claros 'must have' de la temporada como la falda vaquera con estampado o la sudadera más aclamada del momento.

De hecho, echando un ojo al último post de la actriz y modelo en Instagram, me he percatado del que será el traje más aclamado del verano. Guardad estas declaraciones.

A pesar de que Paula Echevarría tiene fondos suficientes como para comprar medio Zara, la actriz se ha decantado esta vez por una prenda low-cost de la marca Pull&Bear.

No obstante, que sea low-cost no significa que no sea igual de 'trendy' que el resto de prendas que luce Echevarría, y es que este traje tiene todos los puntos positivos que se buscan en una prenda este verano.

Se trata de un traje de dos piezas en tono azul pastel, el cual ha combinado con una camiseta básica de Dolores Promesas y unos zapatos descubiertos de estilo slipper, cuya marca se desconoce.

Si te ha gustado este outfit de la actriz, todavía puedes conseguir las dos piezas de las que se compone el look en la tienda de Pull&Bear por tan sólo 17,99 euros el pantalón y la americana 29,99 euros.