Los 5 'vestidazos' ibicencos de Zara para ser «la reina del verano» pueden ser tuyos desde 10 euros CHRISTIAN LLANO Lunes, 14 mayo 2018, 11:50

El calor es el pleno protagonista y los días son más largos. Se ve, se siente, la primavera está presente. Y cuando menos lo esperemos llegará el verano, otra estación que nos pone de buen humor. Estoy seguro de que a estas alturas ya has renovado parte de tu fondo de armario, y es que las botas y el overcoat ya forman parte del pasado.

Las principales marcas textiles son conscientes de que toca ir de shopping de nuevo para hacernos con los 'must have' de los próximos meses y por ello algunas como Zara no han esperado ni a junio para dar a conocer los que van a ser los vestidos que querrás llevar día tras día este verano, los cuales puedes conseguir con descuentos antes de que se agoten como el pantalón lucido por Olivia Palermo.

Digo que no querrás quitártelos porque así va a ser, y es que los mismos te harán sentir que estás pasando el verano en una de las islas más aclamadas por los turistas. Sí, ibiza.

Detalle de rejilla, con corte largo y midi, de encaje, con transparencias, abotonado, de crochet… Son muchas las opciones de las que dispones en Zara para sentirte como en Ibiza llevando un vestido y lo mejor, algunos de ellos los tienes desde 10 euros, ¿qué esperas para comprarlos? Échales un ojo en nuestra galería.