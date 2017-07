Los verdaderos motivos por los que no conseguimos adelgazar antes de verano El seguimiento de una mala dieta o centrarnos demasiado en una fase de la ‘operación bikini’, entre las causas que impiden bajar las ‘cartucheras’ FRAN JUSTICIA Jueves, 6 julio 2017, 10:27

Vamos a ser realistas, el verano ya ha llegado, por lo que la ‘operación bikini’ de este año ya es cosa del pasado, y no, no pasa nada si no has conseguido tu objetivo, ya que como en todo, lo importante es intentarlo y con eso debes quedarte.

Si bien ello no significa que durante el periodo estival debas dejar de hacer deporte, incluso cómodamente desde casa, sí es cierto que toca hacer balance de qué cosas has hecho bien y cuáles has hecho mal, con el objetivo de que el año que viene no pase lo mismo, ¿estás preparado?

1. El cardio es más importante de lo que crees

Existe cierta tendencia a creer que un cuerpo tonificado solo se obtiene realizando ejercicios de musculación, pero, ¿qué pasa con la grasa? ¿No se elimina? Por ello, una de las razones que quizá te han impedido adelgazar todo lo que querías reside en que no has practicado las suficientes actividades de cardio que tu cuerpo requería para quemar toda esa grasa que ahora te acompaña.

2. ¿Has dormido lo suficiente?

El descanso es fundamental para el crecimiento de los músculos, así como para adelgazar, puesto que durante el sueño el cuerpo libera la hormona del crecimiento, lo que acelera el metabolismo, quemando así más grasas.

3. No existen las dietas milagro

La dieta es una parte esencial de todo proceso de adelgazamiento y musculación, por lo que no seguir al pie de la letra este pilar o seguir indicaciones que no son correctas pueden suponer el 80% del fracaso de tu objetivo. Lo ideal es no dejarnos llevar por lo que nos recomienda el amigo del amigo de nuestro amigo ni tampoco por los consejos que leemos en internet, sino consultar a un nutricionista especializado sobre nuestro caso específico.

Además, el fracaso de una dieta también puede influir no haber comido lo suficiente cuando debíamos, comer a deshoras e ingerir alimentos poco saludables, como bebidas alcohólicas, grasas malas o productos camuflados como ‘lights’.

4. Crecer y definir, esa es la ley

Vale, tener unos bíceps voluminosos está muy bien, pero, ¿no crees que te has centrado demasiado en aumentar tu musculatura? Ingerir demasiados hidratos de carbono es lo que tiene, tendrás unos músculos perfectos, pero el abdomen estará algo tapado, y es que no olvides que después de la fase de volumen toca la de definir, en la cual la dieta y el cardio son más importantes que un día de pesas.

A pesar de no conseguir del todo el objetivo que buscábamos, no te preocupes, el año que viene lo conseguiremos. Ahora vamos a disfrutar del verano, de la playa, de la piscina y de esa buena cerveza que te has ganado. Total, ¡esto ya hasta el año que viene no lo arreglamos! ¡Disfruta del verano!