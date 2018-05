Ventiladores para el verano: ¿cuál es el que más te conviene? Durante el mes de mayo se produce una venta masiva de este tipo de artículos debido a la cada vez más cercana llegada de la temporada estival FRAN JUSTICIA Jueves, 10 mayo 2018, 12:15

Igual te parece una exageración que a día 10 de mayo estemos planteándonos ya la posibilidad de adquirir un ventilador de cara al verano, pero te aseguro que es ahora cuando la compra puede salirte a precio de ganga, más aún si haces uso del cupón AliExpress de Descuentos Ideal, con el que podrás obtener una rebaja en muebles y electrodomésticos para tu hogar.

Mayo es el mes perfecto para adquirir un ventilador porque el calor no se ha hecho notar de forma excesiva y por ende la demanda de este tipo de artículos no es tan elevada, por lo que su precio no se ve encarecido ante una alta demanda.

Quizá ya te habías planteado todo esto y por ello has llegado hasta aquí. Si es así, sigue leyendo, ya que he elaborado una pequeña detallada lista de los mejores ventiladores para este verano. ¡Apúntalos y consigue el mejor!

1. Si buscas refrescar un gran espacio

Refrescar una habitación excesivamente grande no es una tarea fácil, pero sin duda un ventilador de torre puede ser una gran solución. De forma similar a los ventiladores de pie, ofrecen la posibilidad de girar totalmente el aparato por lo que son ideales para grandes espacios ya que refrescan de forma completa toda la zona. Especialmente se utilizan para las noches cuando dormir se convierte en misión imposible debido al calor.

Suelen ser muy fáciles de usar y además incluyen mando a distancia para manejarlos con comodidad, distintos tipos de velocidades y un temporizador, por lo que si te vas a dormir pero no quieres que el ventilador funcione toda la noche, no te preocupes, ya que podrás elegir cuando finaliza su actividad, ahorrándote una buena cantidad de dinero en la factura de la luz y también algún que otro resfriado.

2. Si dispones de una entrada de aire complementaria

En caso de que quieras refrescar una estancia que ya posee una entrada de aire complementaria, por ejemplo, una puerta o una ventana, te recomiendo que busques un ventilador de sobremesa, ya que aunque entre sus cualidades no está precisamente la potencia, sí permite una óptima ventilación en entornos reducidos o habitaciones con una entrada complementaria de aire,

Se pueden colocar en cualquier mueble e incluso algunos ofrecen la posibilidad de adherirlos a la pared por lo que para zonas muy alargadas es una alternativa excelente ya que al aire se mantiene y circula constantemente. Como medida para tu seguridad y la de los tuyos te recomendamos que compres uno con rejilla fina para que los más pequeños no puedan sufrir ningún tipo de accidente con las aspas.

3. Si quieres refrescar una habitación a la que da siempre el sol

Además de desearte suerte para sobrevivir a este verano, te recomiendo que compres un ventilador de techo, ya que son muy similares a los aires acondicionados, por lo que entre sus principales ventajas destaca que disminuyen la temperatura de la habitación unos cinco grados y además renuevan el aire de forma progresiva. Son ideales para grandes habitaciones que dan a zonas en las que continuamente inciden los rayos solares, ya que refrescan de manera uniforme la estancia. Normalmente su disposición suele ser horizontal moviendo el aire de arriba hacia abajo. Hay que tener cuidado con ellos ya que se pueden caer y provocar daños si no están bien colocados.