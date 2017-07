Ventajas del ventilador frente al aire acondicionado que quizá desconocías En los últimos años se ha triplicado la venta de estos aparatos con respecto a la contratación de aire acondicionado FRAN JUSTICIA Viernes, 7 julio 2017, 09:27

Este año el verano se ha adelantado, y es que a pesar de llegar oficialmente el 21 de junio, la ola de calor que España experimenta desde bien entrado junio obligó a muchas personas no solo a sacar la ropa de verano antes de tiempo, sino también a contratar aires acondicionados.

Si bien el aire acondicionado es una excelente forma de combatir este calor, no cabe duda de que barato precisamente lo que se dice barato no es, por lo que muchos creen que no podrán paliar el bochornoso calor, resignándose a sudar y sudar sin parar, pero, ¿qué hay de los ventiladores?

En los últimos años se ha triplicado la venta de estos aparatos con respecto a la contratación de aire acondicionado, y es que además de encontrarlos a precios realmente económicos, más aún con los cupones de descuentos en ventiladores de Descuentos Ideal, te interesará saber que ofrecen más ventajas que los propios aires acondicionados, ya que estos últimos pueden incluso hacerte enfermar a raíz de la baja temperatura que consiguen difundir por toda tu casa. ¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

En primer lugar, el ventilador es fácil de utilizar, por lo que es perfecto para todo tipo de usuario, desde los más pequeños hasta las personas de avanzada edad. Básicamente bastará con enchufarlo y encenderlo, y aunque hay modelos que incluyen otras opciones, no son muy difíciles de comprender.

Por otro lado, acaba con los malos olores de tabaco, humedad, suciedad, moho o quemado, ya que el aire incide directamente sobre una superficie, a diferencia del aire acondicionado, que se distribuye por toda la habitación.

También te permitirán dormir de forma eficaz, ya que el aire no descenderá de temperatura automáticamente, como en el caso de los aires acondicionados, así como el ruido será mucho menor, puesto que son más silenciosos.

Por si fuera poco, es fácil de transportar, pudiendo así llevarlo a cualquier habitación e incluso al exterior si quieres estar fresquito mientras lees, disfrutas de un día de sol o compartes un almuerzo con amigos y familiares, algo que jamás podrías hacer con un aire acondicionado.

Finalmente, consumen menos energía, y por ende tu factura de la luz se verá reducida. Puedes usar un ventilador durante todo un día y el importe del consumo del mismo será igual al que realizaría un aire acondicionado durante unas cuatro horas. Además, no requieren de instalación ni de mantenimiento, por lo que a largo plazo supondrán un importante ahorro económico.

Estas son solo algunas de las principales ventajas frente a un aire acondicionado, por lo que esperamos que ya no sufras a causa del calor de la temporada estival gracias a tu nuevo mejor aliado, el ventilador.