3 vaqueros de Pull&Bear que arrasan estas rebajas Su bajo precio y su aspecto los convierten en los artículos imprescindibles de toda ‘it-girl’ para este periodo de precios especiales FRAN JUSTICIA Jueves, 11 enero 2018, 08:38

Enero es un mes en el que debemos hacer frente a todos los gastos que hemos hecho durante la Navidad, pero desde hace unos años también es una época clave para hacernos con todo aquello que por un motivo u otro no nos han traído ni Papa Noel ni los Reyes Magos, y lo más importante, lo conseguiremos por un precio inferior al del resto del año, ya que se celebran las conocidas rebajas de invierno, así que no, no guardes la tarjeta de crédito, puesto que la vas a necesitar.

Este periodo de precios especiales supone un importante volumen de ventas para los comercios e incluso en algunos casos supera las ventas de Navidad. Aunque afectan a todo tipo de productos, normalmente son más notorias en los artículos textiles y los complementos de moda, por lo que no es de extrañar que algunas firmas como Pull&Bear apuesten de lleno por ellas con descuentos de los que te puedes beneficiar haciendo uso del código promocional Pull & Bear de Descuentos Ideal.

No obstante, si eres toda una ‘it-girl’ sabrás que comprar a lo loco en las rebajas no es una buena elección, y es que al final perderás auténticos chollos y acabarás devolviendo más de la mitad de lo que te has comprado. Siempre viene bien hacerse una lista de imprescindibles o ‘must have’. Sí, con imprescindible nos referimos a esa prenda que sea por tendencia, porque te gusta, porque está muy rebajada o porque se la has visto a Dulceida en Instagram, quieres llevarte a casa sí o sí.

Siempre hay algún producto que destaca por encima del resto y se vende como caramelos en la puerta de un colegio y en el caso de Pull&Bear son los jeans de chica, ya que además los tienes desde tan sólo 5,99 euros. Concretamente se trata de tres modelos que te vamos a dar a conocer a continuación y que estamos seguros que figurarán en lo más alto de tu lista de ‘must have’ para estas rebajas. ¡Toma nota!

1. Jeans bajo deshilachado kick flare

Se tratan de unos jeans de talle alto en color negro que destacan por poseer los bajos algo deshilachados, lo que le aporta un toque de dejadez y rebeldía perfecto para tu look. Póntelos con un jersey oversize y unas zapatillas negras planas y serás la sensación.

2. Jeans cigarette fit bajo jacquard

Mientras que los anteriores quedaban algo anchos, en este caso tenemos unos jeans vaqueros ajustados algo abiertos en los bajos, los cuales destacan también por poseer un acabado con estampado Jacquard que le aporta un toque diferente y original a los mismos. Unas botas Chelsea de cuero, las mejores aliadas para ellos.

3. Jeans Skinny Corsarios

Las rebajas son también una buena oportunidad para ir pensando en lo que nos vamos a poner los próximos meses y en este caso estoy seguro de que estos jeans skinny corsarios te van a encantar. Se trata de unos jeans ajustados de algodón y corte recto, que destacan por poseer pequeñas aperturas formadas por cordones entrecruzados. Ideales para lucir en primavera como parte de un total look negro a base de jersey, jeans y mocasines.