Los vaqueros perfectos para las mujeres embarazadas Conforme avanza el proceso de gestación, el cuerpo de la mujer va experimentando diversos cambios físicos FRAN JUSTICIA Miércoles, 17 enero 2018, 10:54

La llegada de un hijo cambia de lleno nuestras vidas desde el momento en el que nos enteramos que vamos a ser padres, especialmente en el caso de la progenitora, ya que no sólo deberá enfrentarse a dichos cambios una vez que nazca el bebé, sino también nueve meses antes, puesto que la mujer ve alterado tanto su físico como su estado de ánimo a causa del embarazo.

En lo que respecta al físico, conforme avanza el proceso de gestación del feto el cuerpo de la madre va experimentando cambios que afectan drásticamente a su forma de vestir, y es que donde antes entraba una S, ahora tendremos que tirar de tallas XL para ir cómodas.

No obstante, esto no quiere decir que tendrás que dejar de lucir prendas a la moda que siempre te han gustado, como por ejemplo los jeans, y es que se puede estar embarazada y ser trendy, son dos adjetivos totalmente compatibles.

Esto se debe a que hay muchas firmas de moda que apuestan por crear jeans que se adaptan perfectamente a la silueta de embarazada, como precisamente es el caso de Salsa Jeans, marca de la que podrás aprovechar un 50% de descuento sólo si haces uso del código promocional Salsa de Descuentos Ideal para hacerte con los mejores jeans a precio de ganga.

Sin embargo, esto no quiere decir que a la hora de elegir unos jeans no debas prestar atención a ciertos detalles que te contamos a continuación, ¡toma nota!

- Si eres alta y a pesar de estar embarazada no has engordado más de lo normal, decántate por unos vaqueros pitillo, los cuales estilizarán tus piernas. No obstante, trata de que no sean muy ajustados en la zona de la cintura, ya que ante todo debes sentirte cómoda.

- Durante el embarazo es más que probable que tus hombros y tus caderas se ensanchen, por lo que en este caso la mejor opción es adquirir unos vaqueros bootcut o campana, ya que son ideales para este tipo de casos, además de que están a la moda.

- En caso de que seas algo baja, opta por vaqueros boyfriend, ya que además de ser cómodos, te permitirán una gran libertad de movimiento.

- Busca un modelo que mantenga y respete tu estilo y que posea un corte apropiado para la etapa del embarazo en la que te encuentres con el fin de proporcionar bienestar y confort en cada movimiento.

- Escoge un tiro de pantalón que se adapte a tu estilo, pero que sea cómodo, es decir, tiro bajo hasta el séptimo mes de embarazo, tiro medio hasta el quinto mes y tiro alto para los últimos meses.

Estos son sólo algunos consejos que podemos darte, pero recuerda ante todo que la elección dependerá exclusivamente de tu comodidad y bienestar, así que elijas el modelo que elijas ten siempre presente que debes ir cómoda y que este debe convivir perfectamente con todas las actividades que haces en tu día a día.