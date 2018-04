3 utensilios para lograr un peinado perfecto La calidad está avalada por el prestigio de las firmas encargadas de su fabricación FRAN JUSTICIA Lunes, 2 abril 2018, 11:52

Esta Semana Santa hemos podido disfrutar de los primeros días de sol y calor, unas condiciones meteorológicas que viviremos con mayor frecuencia a partir de los próximos días, por lo que seguro que ya has comenzado a guardar la ropa y los complementos, por ejemplo, los gorros.

Esto quiere decir que durante los próximos meses lucirás con frecuencia tu pelo al aire libre, por lo que llevarlo bien peinado se convertirá más que nunca en una meta a cumplir. Sí, ya sé que hay cabellos que cuesta peinarlos más, pero ninguno es indomable, o al menos no si cuentas con los mejores instrumentos de peinado, los cuales te puedes llevar a casa con un descuento exclusivo de 12 euros gracias al código descuento LookFantastic de Descuentos Ideal.

Una vez que has escogido los mejores aliados, el siguiente paso es decantarte por las marcas más prestigiosas, algo que se traducirá afectará claramente a la calidad de estos instrumentos. Si no tienes ni idea de qué aparatos estéticos pueden ayudarte a lucir un peinado diez, no te preocupes, ya que a continuación te hago una breve selección de los que a mi juicio ofrecen mejores resultados. ¡Toma nota!

1. Una plancha

Si bien es cierto que el uso de la plancha en exceso puede dañar el cabello, no cabe duda de que es una de las mejores alternativas para lucir un peinado perfecto, especialmente si se trata de la plancha Steampod 2.1 de L’Oreal Professional, ya que gracias a su flujo de vapor, permite el alisado de la fibra capilar sin dañarla, por lo que podrás lucir un cabello liso, o al menos sin encrespamientos.

2. Un rizador

Lucir siempre el pelo liso puede ser muy aburrido, por lo que quizá prefieres darle a tu cabello nuevos aires, por ejemplo, rizándolo. En caso de que sea así, no dudes en hacerte con el rizador intercambiable T3 Whirl Trio, el cual incluye tres barriles que te proporcionarán acabados distintos, es decir, rizos más suaves, rizos voluminosos, etc.

3. Un secador

El secador es otro gran aliado de todo buen peinado que se precie, ya que nos ayuda a acabar fácilmente con la humedad que posee nuestro cabello. Por ello, sin duda alguna te recomiendo el secador Wahi, creado para específicamente para secar todo tipo de cabello gracias a su peine, el cual difunde calor a las raíces, así como también a las puntas mediante un difusor.

Con estos aliados capilares estoy seguro de que esta primavera lucirás los mejores peinados allá donde vayas. Y tú, ¿ya tienes tus 3 instrumentos estrella? ¡Cuéntanoslo en comentarios!