Los trucos infalibles para cuidar tus neumáticos Tanto si utilizamos el coche con frecuencia como si no, es recomendable revisar periódicamente este elemento tan importante del mismo IDEAL.ES Lunes, 16 abril 2018, 10:37

Cada vez va quedando menos para el verano, por lo que estoy seguro de que ya cuentas los días haciéndote ideas de cómo vas a pasar este año tus vacaciones, ¿harás un viaje en coche? Si es así, te recomiendo que revises tus neumáticos, ya que los mismos suelen desgastarse con frecuencia si utilizas habitualmente tu vehículo.

Eso sí, como estoy seguro de que no te agrada lo de cambiar continuamente de neumáticos, a continuación voy a darte unos cuantos truquitos para cuidar mejor de ellos y evitar que se desgasten con frecuencia antes de los 5 años, fecha límite en la que hay que cambiarlos sí o sí. ¡Toma nota!

1. Mueve el coche con frecuencia

Probablemente ahora estarás pensando, ¿los neumáticos no se desgastaban por hacer un uso habitual del vehículo? La respuesta es sí, pero también se desgastan si no mueves absolutamente nada tu coche. Esto se debe a que al no cambiar de posición el neumático se cristaliza y la propia superficie de contacto comienza a desgastarlo.

2. Ojo con la presión

Revisar la presión de cada neumático al menos una vez al mes es fundamental para evitar que estos se desgasten. Por ello, revisa cada mes tus neumáticos en frío y sin que hayas recorrido muchos kilómetros. Puedes hacerlo desde casa con un manómetro propio o bien de forma totalmente gratuita en una gasolinera.

3. Elimina cristales y otros elementos que podrían dañarlos

Si has tenido un accidente, por pequeño que sea, es probable que algún cristal, piedra o tornillo haya podido dañar parte de tus neumáticos, así que si al examinarlos detectas que tus neumáticos tienen restos de este tipo de elementos, no dudes en retirarlos.

4. Límpialos

Aunque no lo creas, no limpiar asiduamente tus neumáticos puede conducir a su mayor desgaste, además de que también se agrietará con frecuencia. Por ello, no dudes en adquirir un pulverizador de glicerina para aplicarlo en el flanco del neumático. Esto no sólo le dará un aspecto mucho más nuevo, sino que además alargará su ciclo de vida útil, retrasando la aparición del agrietado.

5. Mantén una conducción adecuada

Tu forma de conducir es el último pilar que influye en el desgaste de los neumáticos, ya que si esta es muy agresiva, es decir, abusas de frenadas, curvas y excesos de velocidad, estarás dañando la cubierta de los neumáticos, además de gastar más combustible del que debes.