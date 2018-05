¿Qué tipos de juguetes se debe regalar a los bebés? Además de ropa y productos para satisfacer sus necesidades, los bebés también necesitan de estos instrumentos para estimular su psicomotricidad FRAN JUSTICIA Miércoles, 2 mayo 2018, 11:33

Si estás embarazada o tu chica, amiga, hermana, prima, tía, madre o nieta ha tenido un pequeño y, aunque se te ha pasado por la cabeza regalarle «ropita», prefieres optar por otra cosa menos típica, enhorabuena, has llegado al lugar idóneo.

Idóneo no sólo porque puedes hacer uso del código descuento Vertbaudet de Descuentos Ideal para que no te salga tan cara la cosa, sino también porque voy a recomendarte otras alternativas que si bien pueden parecer algo típicas, te aseguro que no lo son, y es que la mayoría de personas lleva por bandera eso de «no le regales juguetes al niño porque con esta edad no va a hacerles caso». ¿Acaso quiere decir esto que los bebés no pueden utilizar juguetes? De ser así, estaríamos ante un pensamiento erróneo, y es que sí, los bebés también pueden utilizar juguetes.

Evidentemente con juguetes no me estoy refiriendo ni al último Nenuco que hace pipi y caca ni mucho menos al circuito de Scalextric que has visto en el catálogo de la juguetería, no, cada cosa tiene su tiempo. No obstante, además de ropa y productos para satisfacer sus necesidades como una cuna, pañales y biberones, los bebés también necesitan de estos instrumentos para estimular su psicomotricidad. Es entonces cuando la pregunta que nos habíamos hecho antes evoluciona a otra cosa bien distinta: ¿cuáles son los juguetes que debemos regalar a un bebé? ¡Sigue leyendo y te lo cuento con detalles!

1. Lámparas de colores

Durante los seis primeros meses de vida, los bebés empiezan a distinguir formas y colores, por lo que un buen regalo puede ser una lámpara que refleje luces y formas muy distintas, ya que atraerá su mirada y le entretendrá. Además, estimulará su visión y le ayudará a conciliar el sueño.

2. Sonajeros

Los sonajeros son ideales para los bebés de 0 a 6 meses porque tienen una doble función: estimulan el oído del pequeño y les permite experimentar la utilidad de sus manos gracias al agarre que poseen.

3. Móviles de tela con música

Durante los 6 primeros meses los bebés permanecen la gran parte del tiempo en su cunita, por lo que un buen regalo puede ser un móvil de tela con piezas colgantes y sonidos musicales. Este tipo de juguetes les relaja, a la vez que activa y desarrolla dos sentidos clave: la vista y el oído.

4. Mordedores

Estos juguetes son ideales para que el pequeño no tenga demasiados problemas con sus dientes cuando empiecen a salirle una vez pasados los seis meses desde su nacimiento.

En definitiva, todos estos juguetes son perfectos para los más pequeños, puesto que les ayuda a estimular su cuerpo, su mente y sentidos como la vista, el oído o el tacto, así que no dudes en regalarle alguno de estos instrumentos a ese pequeño que te ha robado el corazón.