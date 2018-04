¿Qué tipo de kebab es más sano? Las diferencias entre unos y otros son escasas, pero el tipo de carne utilizada conlleva a que unos sean más saludables que otro FRAN JUSTICIA Martes, 3 abril 2018, 09:24

Todavía quedan unos cuantos meses para verano, pero ya son muchos los que han comenzado a rajatabla aquello de la ‘Operación Bikini’, por lo que deben decir adiós a manjares como la pizza o el kebab, alimentos denostados y considerados ‘fast food’ o comida basura.

Si bien es cierto que comerse un kebab o una pizza todos los días se la semana puede llevarnos a problemas tan graves como la obesidad, tomarlos una vez a la semana no es un pecado que no debamos cometer, aunque claro, todo dependerá del tipo de ingredientes que utilices para hacer dichos platos. En el caso de los kebab puedes encontrarte pocas diferencias entre unos tipos y otros, pero sin duda, la carne utilizada ocasiona que unos sean más saludables que otros. ¿Cuáles? ¡Te lo cuento a continuación!

Podemos encontrar kebabs diferentes en función del pan que se utiliza para su presentación, distinguiendo así entre pan de pita, dürum o iahmacun, así como también en función del relleno que lleva, es decir, carne de cordero, pollo, ternera o cerdo.

Como te he dicho anteriormente, el hecho de que el kebab sea más o menos saludable dependerá del tipo de carne utilizada, por lo que deberemos de atender al relleno si queremos ingerir menos calorías de cara a este verano.

Por lo general, la carne más utilizada es la ternera, seguida del cordero y el cerdo. Sin embargo, estas no son las opciones más saludables, ya que los kebabs más sanos son los rellenos de carne de pollo.

La razón es sencilla. Si bien el proceso de elaboración de unos y otros es muy similar, para realizar los kebabs de ternera, cordero y cerdo se utiliza toda la carne, ya que se trata de ingredientes más caros, mientras que en el caso del pollo se utilizan los trozos completos de carne, por lo que es posible encontrar en estos kebabs menos grasa que en los realizados con el resto de carnes, en los que no se “desperdicia” la grasa de las carnes.

Dicho esto, cenar o almorzar un kebab no tiene porque ser una mala opción aún si estás llevando a cabo una dieta, puesto que si pides o elaboras un kebab de pollo no ingerirás tanta grasa como con el resto de kebabs. Además, estos bocadillos suelen ir acompañados de una amplia variedad de verduras como tomates, lechuga, cebolla y pimiento, por lo que es una alternativa perfecta para darte un gusto a la semana sin que ello signifique dejar de comer sano. Y tú, ¿cómo prefieres los kebabs?