¿Qué tipo de barbacoa es más eficiente?

Qué poquito le queda al invierno en nuestras vidas. En menos de cinco días habremos dado oficialmente la bienvenida a la primavera, una estación en la que podemos ir luciendo ropa más fresca y en la que en efecto, vuelve uno de los placeres que experimentaremos durante los próximos meses: las barbacoas al sol con amigos y familiares.

No hay mejor forma de disfrutar del sol y de la compañía de nuestras amistades que degustar los alimentos de una barbacoa, por lo que estoy seguro de que ya has estado mirando modelos para los próximos meses, especialmente ahora que cuentan con descuentos y rebajas por no encontrarse en temporada alta de ventas, ¿verdad? Si ese era tu pensamiento, no te equivocas, y es que, por ejemplo, en Carrefour puedes llevarte una con descuento gracias a los cupones descuento Carrefour de Descuentos Ideal.

No obstante, instalar una barbacoa en casa no es algo sencillo de decidir, y es que no sólo debes pensar en la zona de tu jardín en la que la vas a instalar, sino también el tipo de modelo en sí, ya que en el mercado hay un sinfín de modelos disponibles por los que puedes decantarte. Por ello, a continuación te doy algunas claves para elegir la barbacoa más eficaz. ¡Toma nota!

Así es la barbacoa más eficaz

Ante todo, podemos distinguir tres tipos de barbacoa principales en función de su funcionamiento: de carbón, eléctricas y de gas.

Resulta difícil decantarse por un tipo de barbacoa en concreto, ya que las tres son muy eficaces, así como presentan grandes ventajas, pero si me tuviera que decantar por una al valorarla globalmente sin duda lo haría por la barbacoa de carbón, ya que si bien no se puede utilizar en el interior de una vivienda, puesto que genera gran cantidad de humo, así como también necesita un mantenimiento continuo y no son muy grandes, sí presentan en cambio ventajas como el hecho de poder trasladarse con facilidad, así como cocinar los alimentos sin sabores y con grandes resultados.

Son las barbacoas tradicionales y parece que hasta el momento presentan mayor cantidad de ventajas. Eso sí, si prefieres una barbacoa libre de humos decántate sin duda por una barbacoa eléctrica, aunque no podrás trasladarla con facilidad y el cocinado de los alimentos no será tan eficaz como el de una barbacoa de carbón.

Además del tipo de cocinado y el funcionamiento, también deberías fijarte en otros aspectos de cara a elegir tu barbacoa, por ejemplo, el espacio con el que cuentas en casa o la cantidad de accesorios que incluye.