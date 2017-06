3 tendencias veraniegas en sandalias que debes conocer Se trata del calzado estrella del verano, pero este año llega muy renovado FRAN JUSTICIA Viernes, 30 junio 2017, 10:22

El verano y las elevadas temperaturas nos obligan a renovar completamente nuestro fondo de armario, y es que hay altas probabilidades de ‘morir’ de calor intentando lucir las prendas que anteriormente habían sido nuestras grandes aliadas. Esto nos lleva a darle la bienvenida a nuestros nuevos mejores amigos en lo que a moda se refiere, desde los shorts hasta las sandalias.

Precisamente estas últimas son concebidas como el calzado estrella del verano, ya que no solo permiten a tus pies transpirar correctamente, sino que suelen ser cómodas y se pueden combinar con infinidad de prendas, más aún ahora, ya que este año llegan muy renovadas, lo que te permitirá lucir looks muy distintos con ellas.

No obstante, no te preocupes si no tienes ni idea de cuáles son las tendencias clave en sandalias, ya que a continuación te vamos a dar todos, absolutamente todos los detalles.

1. Un toque de ‘boho chic’

El estilo hippie de los años 70 vuelve de nuevo a nuestras vidas en forma de sandalias, ya que algunos modelos de este año cuentan con un distintivo que los hace perfectos para lucir un look muy ‘boho chic’, es decir, hippie hasta más no poder, pero sin perder un ápice de estilo. Se trata de las sandalias con flecos, una tendencia que si bien fue muy popular en algunas prendas durante el pasado 2016, hasta ahora no se había visto en calzado. Los flecos consiguen darle dinamismo y movimiento a tus sandalias, convirtiéndolas así en algo más que un calzado veraniego, puesto que ahora son un elemento imprescindible de tu look.

2. Tiras y más tiras

¿Te acuerdas de aquellas sandalias de tacón con tiras que lucían muchas mujeres en 2003? ¿Sí? Pues si te quedan algunas en el armario, desempólvalas y no dudes en lucirlas, ya que este año las sandalias con tacón fino y largo y tiras volverán a ser un ‘must have’. Se utilizan mayoritariamente en looks de noche y con vestidos cortos, así que haz uso de ellas para eventos que requieran de un estilo elegante pero algo informal.

3. Pasión por lo metalizado y por la plataforma

Quizá esta tendencia te suena, y es que sí, de nuevo volverá a tu vida. Si ya en 2016 pudimos ver cientos de modelos de sandalias con colores y tonos metálicos, este año no será diferente, salvo por el hecho de que a ello se incorpora cierto gusto por las plataformas, que cada vez serán más altas. De nuevo, los tonos rosas, el dorado, el plateado y el gris marcarán la diferencia y te permitirán lucir joyas y complementos de plata y oro con un estilo único.