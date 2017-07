4 tendencias veraniegas en joyas que debes conocer Aunque algunos modelos son caros, la joyería es uno de los complementos clave de cara a conseguir un look elegante y sofisticado FRAN JUSTICIA Lunes, 3 julio 2017, 13:27

El año ha pasado pronto y de nuevo estamos en verano, una época en la que no solo los días son más largos y podemos tener la suerte de disfrutar de unas más que merecidas vacaciones, no, también llega ese momento de hacerse con todos los artículos que siempre hemos querido a un precio de ensueño y todo gracias a las rebajas de verano.

Precisamente las joyas son algunos de los productos más aclamados en este periodo de precios especiales, puesto que gracias a las ofertas y descuentos que numerosas marcas realizan, como por ejemplo los cupones de rebajas en joyas de Descuentos Ideal, es más fácil y económico llevarse a casa alguno de estos accesorios, ya sea un anillo, un collar o un choker.

No obstante, si quieres invertir el dinero de forma eficaz es recomendable que te informes previamente de las últimas tendencias en joyería. ¿Cómo? ¿No sabes qué se va a llevar? Tranquila porque a continuación te vamos a poner al día de lo último en joyería para este verano. ¡Toma nota!

1. De lo ‘oversize’ a lo XXL

En invierno no se suelen lucir joyas, o al menos no tantas como en verano, ya que gran parte del cuerpo se cubre. Por ello, y para aprovechar al máximo el toque que pueden añadir a tu look, este año se llevan las joyas grandes, es decir, XXL. Hazte con un maxicollar o un maxibrazalete y lúcelo en todo tipo de ocasiones. ¡Te encantará!

2. Las perlas no suman edad

Las perlas han sido consideradas desde siempre como joyas que pueden hacernos ‘envejecer’ con solo utilizarlas, pero nada más lejos de la realidad, ya que este año vuelven totalmente reinventadas y combinadas de forma juvenil con todo tipo de tejidos, tamaños y materiales, ya sea en pulseras, collares, chokers o incluso relojes. ¿Te animas a lucirlas?

3. El choker de los años 90

Quizá querías perder de vista los chokers, pero te queda una larga temporada veraniega con ellos, ya que este año de nuevo se han posicionado como los accesorios imprescindibles de un buen look moderno y ‘vintage’, y es que sí, los 90 han vuelto para quedarse. Al igual que ocurría con estos modelos en la era del nacimiento de los ‘millennials’, ahora puedes encontrar chokers que incluyen pulseras a juego, ideales para lucir en total looks monocromáticos.

4. Luciendo oro

La última tendencia que debes apuntar en tu diccionario de moda es que el oro será el material estrella de numerosas joyas, ya que se puede combinar fácilmente con todo tipo de prendas, creando looks muy diferentes cada día.

Esperamos que memorices y asimiles bien estas tendencias, ya que de ser así tus compras por rebajas serán todo un éxito.