Tendencias: 5 complementos imprescindibles para este verano

Las altas temperaturas que estamos experimentando durante los últimos días están dejando claro que el verano está cada vez más cerca, por lo que llega un momento clave que se repite cada año: renovar nuestro fondo de armario.

Es el momento de guardar las botas y la ropa de abrigo deseándoles lo mejor hasta el próximo mes de octubre, así como también es hora de sacar esas sandalias divinas que pillaste en las rebajas esperando lucirlas justo ahora o esos vestidos florales que cautivarán a todos. ¡Viva el verano!

No obstante, ¿qué es una renovación de fondo de armario sin unas compritas de cara a aumentarlo considerablemente? Evidentemente, nada, por lo que estoy seguro de que ya estarás apuntando en tu calendario semana, día, hora y minuto para ir a arrasar con las mejores tiendas de ropa que conoces, ¿verdad?

Antes de elaborar la lista de 'must have' de la temporada déjame decirte que hay algunos complementos que si bien en el pasado no fueron precisamente lo más aclamado, este año son un claro 'top' en tendencias, así que échales un ojo y decide si logran un puesto o no en tu 'wish list'. ¡Toma nota!

1. Riñonera

Chica, olvídate del bolso este verano porque no vas a ver ni uno, y es que las riñoneras han pasado de ser el accesorio más denostado del mundo de la moda al complemento imprescindible de este verano, claro, siempre y cuando quieras seguir siendo una 'it-girl'. Desde Kendall Jenner hasta Dulceida, pasando por Chiara Ferragni, entre otras 'influencers' han dejado claro que las riñoneras, ya sean de cuero, tela o de plástico son un 'must have'.

2. Pulseras tobilleras

Sin duda el complemento perfecto para ir a la última con hasta el último detalle. Suelen ser alargadas y se ajustan al pie agarrándolas al dedo índice, cubriendo la parte superior del pie y quedando atadas por encima del talón. Existe una gran variedad de diseños y materiales por lo que deberás escoger el que más cómodo te resulte para disfrutar del agua de la playa sin perder el estilo ni siquiera en los pies. Especialmente son tendencia las que incluyan flecos, tiras e incluso algún motivo y diseño personal que las haga únicas.

3. Reloj de silicona con espejo

Son la última tendencia en moda en relojes, normalmente están hechos a base de silicona, o al menos su correa sí lo es. Además estas son intercambiables por lo que cada día podrás combinar distintos colores en función de tu look, tu estado de ánimo o simplemente lo que más te apetezca. La silicona recubre la caja en la que se encuentra el reloj hecha a base de poliuretano, la cual además incluye un espejo. Su principal atractivo reside en que son muy versátiles y económicos por lo que podrás disfrutar de un reloj diferente que complemente tu 'outfit' cada día.

4. Kimono

Aupados por 'influencers' internacionales como Cara Delevigne y nacionales como Paula Echevarría, los kimonos están cada vez más de moda, ya que son ideales para combinarlos casi con cualquier tipo de prenda. Cuando hablamos de kimonos no nos referimos a los típicos kimonos que se llevaban antiguamente en Japón, sino más bien a una especie de batas muy finas que puedes utilizar este verano para las noches cuando empieza a refrescar, ya que actúan de forma similar a un Cardigan. Esta temporada se llevan los kimonos tanto cortos como largos tipo oversize, y con tejidos tan variados como el lino, el algodón o el raso.

5. Gorras y sombreros

Por supuesto los complementos y accesorios para cubrir tu cabeza también serán muy importantes. Los sombreros volverán a ser un imprescindible, especialmente busca uno que tenga poca ala y que lleve algún motivo decorativo como por ejemplo una cinta, ya que suelen quedar muy bien para estilos casual o bien uno de paja. Las gorras no serán menos importantes, ya que un modelo de piel en color negro será el complemento ideal para muchos de los accesorios que hemos mencionado anteriormente.