La tendencia de moda de las 'celebrities' que debes poner en práctica antes de primavera Esta prenda, que tradicionalmente ha sido denostada por el mundo de la moda, se ha convertido en un 'must have' de la temporada FRAN JUSTICIA Miércoles, 7 marzo 2018, 13:17

La moda es cíclica, sí, y por ello lo que fue un auténtico éxito en el pasado puede convertirse perfectamente en un producto estrella en un futuro no muy lejano. Razón por la que recientemente hemos visto como el peto, las riñoneras y las gafas redondas volvían a nuestras vidas. Todo en un claro intento de revivir aquellos maravillosos años 80 y 90.

Quizá por ello es que en las últimas semanas hemos podido ver el resurgir de otra prenda denostada por el mundo de la moda durante mucho tiempo. No obstante, también puede deberse a las condiciones climáticas, o lo que es lo mismo, al hecho de que está lloviendo en gran parte del mundo. No pretendía que fuese una adivinanza, pero estoy seguro de que sin quererlo te he dado suficientes pistas como para que adivines que la prenda de la que te estoy hablando no es otra que el chubasquero, y es que sí, querida, están de moda.

Éxito en las pasarelas

Este auge de chubasqueros se debe a que numerosas influencers han aparecido en las redes sociales con ellos, ya sea porque querían hacerse una foto bajo la lluvia o simplemente porque les combinaba con el resto del ‘outfit’ que lucían. La razón exacta es todo un misterio.

También han sido la prenda estrella en los últimos desfiles que han presentado Chanel o Marc Jacobs, dejando claro que el chubasquero vuelve a estar de moda. No obstante, olvídate de ese chubasquero a todo color y transparente que llevabas cuando eras niña, las cosas han cambiado un poco y los estampados son uno de los detalles protagonistas de los mismos.

Por supuesto se trata de una prenda que no podrás lucir únicamente durante estas lluvias pre primaverales, sino también esos días en los que los nubarrones cubren el cielo, por aquello de por si acaso, combinándolos, por ejemplo, con un suéter, una sudadera o un peto.

Las claves de la tendencia

Si esta tendencia te está interesando y quieres ser la nueva Alexa Chung de Instagram, te recomiendo que elijas un chubasquero transparente o bien liso en tonos pastel, por ejemplo, rosa o verde turquesa.

Si eres lo suficientemente arriesgada como para añadirle más detalles a la tendencia, decántate por uno con estampado de inspiración vegetal, de corte oversize o bien metalizado, otra de las tendencias clave de esta temporada. Eso sí, elijas el modelo que elijas, póntelo antes de que llegue Primavera.