Tallas grandes con hasta el 50% de descuento en La Redoute

Que poquito queda para el verano, ¿verdad? Ya estamos contando los días que faltan incansablemente para volver a lucir nuestras sandalias favoritas y nuestra mejor ropa de baño mientras exponemos nuestra piel al sol en busca de ese ansiado moreno que todos deseamos poseer en la temporada estival. ¿Te suena?

Estando tan cercano este nuevo periodo del año estoy seguro de que te habrás puesto manos a la obra con la renovación de tu fondo de armario en aras de lucir ropa más fresca y cómoda, ¿no es así? Para llevar a cabo esta tarea no cabe duda de que se hace necesario ir de compras a nuestras tiendas de ropa favoritas, y es que seguro que hay nuevos modelos que nuestro armario agradecerá albergar.

Casi siempre te estoy hablando de prendas cuya talla máxima suele ser la 34 o 36 en partes de arriba y la 44-46 en la parte de abajo, por lo que probablemente estarás pensando que o no existen más tallas o bien no estoy prestando atención a los cuerpos que no cumplen el dichoso canon de belleza de la 90-60-90.

No obstante, la moda está hecha para todos y por ello, independientemente de tu peso o tu aspecto físico, puedes lucir perfectamente algunas de las últimas tendencias que han copado las redes sociales de nuestras influencers de cabecera gracias a la ropa con tallas grandes.

Además, si bien las tallas grandes suelen ser por lo general algo más caras que el resto de prendas, hoy me he encontrado con un 'chollo' en La Redoute que te va a encantar, y es que puedes beneficiarte de hasta un 50% de descuento en algunas de las piezas textiles de Castaluna, una colección diseñada especialmente para las chicas 'curvy'. Entra en Descuentos Ideal y aprovecha el código descuento La Redoute de esta semana. ¡Por la compra de 2 o más artículos puedes ganar un peluche de Winnie The Pooh!

1. Camiseta con lema feminista

¿Te acuerdas de las camisetas con mensajes de empoderamiento femenino que te mostré hace unas semanas? Si superas la XL también vas a poder lucirlas gracias a La Redoute y por tan sólo 7,99 euros, ¿qué te parece? En esta ocasión se trata de una camiseta de manga corta básica blanca con el mensaje 'feminist'. ¡No te quedes sin ella!

2. Vaqueros Cropped

Los denim anchos tipo campana y de tiro alto son tendencia, ¿pensabas que no ibas a poder lucirlos? ¡Te equivocas! Entra en La Redoute y llévate tus vaqueros cropped por tan sólo 24,99 euros y hasta la talla 58.

3. Vestido floral

Pregunta de examen: ¿qué prenda es un auténtico 'must have' de la temporada? Exacto, el vestido con estampado floral. Desgraciadamente en las principales tiendas de ropa podemos encontrar esta prenda con tallas inferiores a la 46, por lo que si buscas una talla superior, en La Redoute dispones de un modelo largo y cuello de pico. ¡Te encantará!

Estas son sólo algunas de las prendas con tallas grandes de La Redoute, por lo que no dejes de echarle un ojo a su catálogo online y, especialmente, a la colección Castaluna, ya que es en la que encontrarás una gran cantidad de prendas con tallas grandes.