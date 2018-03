'Stock fuera': 10 'gangas' de Carrefour para comprar antes del viernes Ofrece la posibilidad de adquirir ordenadores de sobremesa, portátiles y tablets con descuentos de hasta el 40 por ciento IDEAL.ES Lunes, 12 marzo 2018, 13:16

Carrefour ha lanzado una propuesta que, en caso de tener intención de renovar sus dispositivos informáticos, le puede interesar. La campaña ‘Stock fuera’ ofrece la posibilidad de adquirir ordenadores de sobremesa, portátiles y tablets con descuentos de hasta el 40 por ciento. Una opción que solo estará disponible hasta este viernes día 16 de marzo. Estos son los cinco artículos más vendidos en esta promoción por el momento.

Cabe destacar que citada campaña solo está disponible a través de la web de la superficie. También se mantiene la posibilidad de adquirir con cupones descuento Carrefour cualquier artículo. Casi una decena de propuestas te esperan para poder ahorrar algo de dinero. Hay un total de 42 artículos que entran dentro de esta promoción ‘Stock fuera’.

Estos son los diez artículos más vendidos por ahora en Carrefour, donde hay otra novedad que los clientes han recibido con los brazos abiertos y que tiene que ver con el pan:

1- Portátil Lenovo Ideapad 110 15ISK con i3, 4GB, 500 GB, 39.62 cm 15.6 pulgadas.

2- Convertible 2 en 1 HP 11-ab001ns con Intel, 4GB, 500 GB, 11.6 pulgadas.

3- Portátil HP 13D100NS con I5, 4GB, 128 GB, de 13.3 pulgadas.

4- Portátil HP Notebook 15 ba047ns con A8, 8GB, 1TB, R5 M430 2GB 39.62 cm.

5- Portátil Lenovo Ideapad 110-15ACL con A6, 4GB, 1TB, R5 M430 2GB 39.62 cm.

6- All in One Asus con Intel 4GB, 500 GB 21.5 pulgadas.

7- All in One Asus con i3, 8GB, 1TB, 21.5 pulgadas.

8- All in One Lenovo Ideacentre 510-22ISH con i3, 4GB, 1TB, 21.5 pulgadas.

9- CPU Asus A31AN SP001T con Intel 4GB, 500 GB.

10- CPU HP Omen Desktop 900 -002 ns con i7, 32GB, GTX1070 8GB 2 TB.