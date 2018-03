3 sorprendentes zapatillas de running para el Día del Padre El próximo 19 de marzo se celebra este día tan especial, en el que muchos hijos otorgan un presente a sus progenitores FRAN JUSTICIA Lunes, 12 marzo 2018, 10:44

En tan sólo siete días se celebra una de las fechas más importantes del año, el Día del Padre. Durante esta jornada muchos padres suelen recibir regalos por parte de sus hijos en señal de cariño, amor y gratitud, por lo que quizá ya te has puesto a pensar en qué le puedes regalar a tu progenitor con motivo de este día.

Yo siempre digo que a la hora de elegir un regalo, lo mejor es tener en cuenta los gustos y aficiones de la persona, por ejemplo, ¿le gusta escuchar música? ¿Es más de hacer deporte? En el caso de que la pasión de tu padre coincida con esta última sugerencia, hoy estás de suerte, y es que no sólo te vamos a ofrecer un 15% de descuento en todos los artículos deportivos de Under Armour gracias al código promocional Under Armour de Descuentos Ideal, sino que además te vamos a recomendar algunas de las mejores zapatillas de running que le puedes regalar a tu papi, ¿qué te parece? ¡Sigue leyendo y toma nota de todo!

1. Zapatillas UA HOVR Phantom

Su llamativo color rojo ya las hace destacar sobre el resto, pero algunas de sus cualidades no se quedan atrás. Las mismas poseen tecnología UH HOVR, la cual proporciona una sensación de gravedad cero para mantener el retorno de energía y eliminar el impacto de cada paso. Además, cuenta con un empeine que garantiza un ajuste de compresión transpirable, el cual proporciona una fuerza direccional ligera y una comodidad sin precedentes, y una suela exterior de goma con textura deslizante para una tracción y durabilidad mejoradas.

2. Zapatillas UA HOVR Sonic

Son muy parecidas a las anteriores, salvo que esta vez son negras y tienen la suela blanca. Comparten con el modelo anterior la tecnología UA HOVR y el tipo de empeine, por lo que también serán muy cómodas. Como beneficios adicionales, poseen un panel ventilado en la zona media del pie, el cual aumenta la transpirabilidad, un contratacón de TPU para una sujeción mejorada y una suela de goma fundida debajo del ante pié ligera e increíblemente reactiva, la cual absorberá el impacto con el suelo de forma eficaz.

3. Zapatillas UA Threadborne Slingwrap

Este último modelo que te recomendamos es muy diferente a los anteriores, empezando por el precio, el cual es mucho más económico. No obstante, que guarden algunas diferencias y que sean más baratas no quiere decir que sean peores, ya que poseen tecnología Threadborne Slingwrap, por lo que se adaptarán como un calcetín a su pie. Además, cuentan con destellos reflectantes en las cintas de la zona media del pie para mayor visibilidad y seguridad en carreras con poca luz. Por otro lado, la plantilla Charged Cushioning moldeada se adapta a la forma del pie para un ajuste personalizado y una comodidad sin precedentes.

Estas son sólo algunas de las zapatillas de running que podrías regalar a tu padre con motivo del Día del Padre si es un auténtico fan de esta actividad deportiva, pero si no te han terminado de convencer, no dudes en echar tú mismo un ojo a la tienda online de Under Armour. ¡Seguro que encuentras lo que buscas!