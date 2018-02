Los sorprendentes descuentos de Camper que no puedes perderte La conocida marca de calzado apura los últimos días de rebajas con una serie de 'chollos' que afectan a gran parte de su catálogo de productos FRAN JUSTICIA Lunes, 19 febrero 2018, 11:18

Febrero se está acabando y con dicho final llega también la hora de decir adiós a un periodo de compras clave durante el año, las rebajas de invierno, y es que tan sólo quedan 7 días para aprovechar muchas de las gangas que algunos comercios y establecimientos pusieron en marcha el pasado 7 de enero con el inicio de esta campaña.

El sector textil es anualmente uno de los más beneficiados con este tipo de promociones, ya que son muchas las personas que esperan a los meses de enero y febrero para renovar completamente su armario de cara a primavera y verano, las próximas temporadas a las que deberemos hacer frente. Por esta razón hasta las firmas más exitosas y conocidas se animan a rebajar sus productos con el objetivo de vender más, motivo por el que todavía puedes beneficiarte de algunos de los ‘chollos’ con los que ha sorprendido en estas rebajas la marca Camper.

La firma mallorquina comercializa todo tipo de calzado, pero desde hace años también ha incorporado a su catálogo accesorios y complementos de moda como bolsos, bufandas o calcetines. Actualmente mantiene activas algunas de las promociones que puso en marcha con motivo de las rebajas, las cuales te contamos a continuación y de las que podrás beneficiarte si haces uso del código promocional Camper de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1. Colección otoño-invierno con rebajas de hasta el 40%

Quedan pocos meses para que acabe el invierno, pero ello no quiere decir que debamos ir guardando las botas y la bufanda, ya que el frío va a estar presente en la península más tiempo del que crees. Afortunadamente en Camper te ofrecen hasta un 40% de descuento en todo tipo de calzado de la colección otoño-invierno, ya sean unas sneakers, unas botas o unos zapatos de tacón. Además, la oferta es válida para calzado de mujer, hombre y niños. ¿Qué te parece?

2. Hasta un 30% de descuento en bolsas y mochilas de invierno

Si siempre quisiste tener una mochila Moon o un bolso Naveen de los que comercializa la firma, este es tu momento, ya que a pesar de estar valorados en más de 50 euros, con el cupón que te ofrece Descuentos Ideal podrás beneficiarte de un 30% de descuento directo en la compra de este tipo de accesorios.

3. No pagues nada por tu envío

Puede darse el caso de que no dispongas de ninguna tienda Camper cercana a tu lugar de residencia, pero no tienes de qué preocuparte, ya que puedes hacer tu pedido a través de su tienda online y te lo llevarán a casa rápidamente. No, tampoco tendrás que pagar el envío, ya que uno de los ‘chollos’ que hemos encontrado te permitirá recibir tu pedido en 1-2 días con la opción ‘Envío Express’ de forma totalmente gratuita. ¡Ya estás tardando en hacerlo! Esta promoción es aplicable a cualquier compra, por lo que no es necesario gastar un importe mínimo para beneficiarte de ella.

4. Las mejores zapatillas de running en oferta

¿Ya eres consciente de que la ‘Operación Bikini’ está a la vuelta de la esquina? Quizá por ello te has animado a hacer un poco de running, pero déjame decirte que si quieres que la actividad sea eficaz, necesitas un buen par de zapatillas de running. ¡Ahora en Camper tienes modelos con un 10% de descuento!

Estas son sólo algunas de las ofertas de Camper que puedes aprovechar hoy, pero te animamos a que mires diariamente su tienda online, ya que suelen informar de otras promociones complementarias que pueden ser de tu interés.