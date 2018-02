La sorprendente pizza especial de Telepizza para San Valentín Al igual que ocurrió el año pasado con la pizza sabor Kit-Kat, esta variedad también estará disponible sólo por tiempo limitado FRAN JUSTICIA Viernes, 9 febrero 2018, 10:17

El Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina, concretamente a menos de una semana. Una jornada perfecta tanto para declararse a esa persona especial por la que hemos comenzado a sentir algo más que atracción como para demostrarle a nuestra pareja cuánto le estimamos.

Por esta razón quizá actualmente estás buscando la mejor forma de sorprender a tu pareja, ya sea con un regalo o bien con un plan diferente que no espere. Si la creatividad no es tu punto fuerte, no tienes de qué preocuparte, puesto que Telepizza tiene el plan perfecto para este día tan especial. Un plan dulce y apetitoso.

Este sorprendente plan del que te hablamos no es otro que degustar la deliciosa nueva pizza que ha creado la marca, la denominada pizza ‘Sweet’. Esta variedad, ya disponible en todos los establecimientos de la firma, está hecha nada más y nada menos que a base de chocolate, cacahuete y avellanas. Pero no un chocolate cualquiera, no, sino el mismo que comes cada vez que pruebas un bombón de la Caja Roja de Nestlé, y es que se trata de una colaboración entre ambas marcas.

Por supuesto esta pizza no es lo ideal como primer plato, sino más bien de postre, ya que empalaga hasta el infinito y más allá, por lo que si te gusta el dulce no dudes en probarla. Eso sí, no te lo pienses mucho, ya que esta variedad sólo estará disponible por tiempo limitado, concretamente hasta que acabe San Valentín.

Como bien recordarás, esta no es la primera incursión de Telepizza en las pizzas dulces, y es que el año pasado ya nos sorprendieron con una pizza a base de chocolate Kit-Kat, la cual no tuvo buenas críticas por el estado en el que llegaba a domicilio después de superar todos los obstáculos a los que se enfrentaba durante el trayecto.

A diferencia de su predecesora, el chocolate de esta pizza no es líquido, por lo que a priori no hay ningún problema ni estético ni de sabor, ¿la probarás?