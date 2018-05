El sorprendente 'chollo' de The Phone House para llevarte un Huawei gratis Si necesitabas renovar tu teléfono móvil, la firma de telefonía te ofrece una oportunidad única para que tu bolsillo no lo note FRAN JUSTICIA Viernes, 11 mayo 2018, 11:35

Se acercan peligrosamente las vacaciones de verano, por lo que a estas alturas son muchos los que ya han comenzado a ahorrar para poder permitirse algunos días de descanso durante los próximos meses. No obstante, a pesar de que queramos ahorrar siempre pueden surgirnos ciertos gastos imprevistos, por ejemplo, tener que pagar a Hacienda en la declaración de la renta, que se nos rompa el móvil por accidente, etc.

Está claro que sin móvil no podemos vivir, por lo que necesitamos buscar inmediatamente un sustituto para él, lo que puede llevarnos a gastar en exceso y perder todos esos ahorros que con tanto esfuerzo estábamos acumulando para nuestras vacaciones. Afortunadamente, para casi todo en esta vida hay solución y en The Phone House tienen una promoción para que obtener un móvil nuevo no te cueste absolutamente nada si haces uso del código descuento Phone House de Descuentos Ideal.

El Smartphone que te puedes llevar sin pago inicial no es otro que el Huawei Mate 10 Lite, el cual destaca principalmente por su pantalla FullView y sus cuatro cámaras. Además,

cuenta con una pantalla de 5.99 pulgadas con resolución FullHD+ donde podrás visualizar las fotos y los videos que captures con sus cámaras, ya sea con su cámara frontal de 13MP+2MP o con su cámara principal de 16MP+2MP.

Por otro lado, este teléfono es perfecto también en lo que respecta a su capacidad de almacenamiento y a su funcionamiento, ya que dispone de una memoria interna de 64GB y una memoria RAM de 4 GB, que hará que el Mate 10 lite siempre funcione de forma fluida junto con su procesador de 8 núcleos.

Otro dato que también puede interesarte es que el terminal lleva incorporado sensor de huellas, por lo que sólo tú podrás desbloquear el teléfono para acceder al contenido del mismo, evitando así que posibles espías y cotillas puedan leer los mensajes que mandas o recibes.

El precio oficial de mercado de este Smartphone es de 347 euros, pero en The Phone House puedes llevártelo a coste cero como pago inicial, siempre y cuando adquieras una tarifa de contrato con alguna operadora. Tras esto, deberás pagar entre 1 y 6 euros al mes por el teléfono como pago parcial en función de la tarifa que hayas escogido.

No obstante, también puedes llevártelo sólo por 39 euros si contratas la tarifa Sinfín 25 GB de Yoigo. Además, dispones del mismo modelo en la sección 'Outlet' de The Phone House, donde puedes encontrarlo por 249 euros, o bien puedes renovar un contrato con tu operadora para llevártelo por 19 euros. ¡Tú decides!