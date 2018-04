El sorprendente 'chollo' de Media Markt para llevarte una PS4 La cadena de establecimientos mantendrá activa esta promoción hasta el 8 de mayo FRAN JUSTICIA Viernes, 27 abril 2018, 08:22

¿Es tu cumpleaños? ¿Tienes que hacer un regalo? ¿Estás buscando una consola a precio de ganga? ¿Quieres disfrutar del placer de jugar en una PS4? Si tu respuesta ha sido un sí rotundo a cualquiera de estas preguntas, hoy estás de suerte. No, no estamos regalando una, pero podría decirse que casi, y es que buscando en la red he encontrado un 'chollo', qué digo 'chollo', un 'chollazo', que te va a encantar.

El responsable de la ganga que he localizado no es otro que Media Markt, y es que la cadena de establecimientos especializada en tecnología y videojuegos tiene la mejor oferta que puedes encontrar para conseguir una consola PlayStation 4 sin que ello signifique la ruina de tu bolsillo. Para beneficiarte de este 'chollo' puedes hacer uso del código promocional Media Markt de Descuentos Ideal, así que ya estás tardando.

Gracias a él podrás ahorrar hasta 50 euros en la compra de una consola PS4, ¿qué te parece? Esta promoción no sólo incluye la consola en sí, sino que también afecta a los packs que incluyen consola y videojuego, por lo que también ahorrarás 50 euros si compras este producto.

Así, puedes llevarte a casa un pack de consola PS4 y el último lanzamiento para esta plataforma, el famoso 'God of War' por un precio más que económico. Concretamente por sólo 289 euros. ¿Qué te parece?

Además, esta promoción se encuentra dentro de una campaña aún mayor de Media Markt, 'Renovarse o sufrir', por la que puedes ahorrar hasta 100 euros en la compra de todo tipo de dispositivos, desde consolas hasta ordenadores, pasando por móviles y relojes inteligentes, entre otros artículos de los que comercializa la cadena de establecimientos.

Otras ofertas

Además del 'chollo' que te acabo de dar a conocer, también puedes encontrar en Media Markt rebajas en móviles, ordenadores y electrodomésticos. ¡A continuación te dejo una lista con las que me han parecido interesantes!

- Ordenador portátil HP 15- BS112NS por 599 euros.

- Cámara EVIL - Olympus OM-D E-M10 Mark II Plata + Objetivos 14-42 mm IIR + 40-150 mm II + Trípode + Funda por 549 euros.

- Samsung Galaxy S8+ por 599 euros.

- Reloj inteligente Suunto fitness por 199 euros.

- Smartphone Sony Xperia XA2 Ultra por 279 euros.

Estas son sólo algunas de las ofertas que puedes aprovechar hasta el 8 de mayo en Media Markt, por lo que te animo a que entres diariamente a su tienda online para conocer más 'chollos' que pueden ser de tu interés. Recuerda, ¡compra inteligente y al mejor precio!