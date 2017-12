La solución para aguantar toda la Nochevieja con tacones Este calzado es uno de los más aclamados por las chicas de cara a celebraciones tan especiales como Nochevieja FRAN JUSTICIA Martes, 26 diciembre 2017, 10:22

No hace ni dos días que estábamos comiendo sin descanso en la cena de Nochebuena y ya estamos pensando en la siguiente gran cita de esta Navidad, el día 31 de diciembre, jornada en la que se celebra la conocida como ‘Nochevieja’, o lo que es lo mismo, fin de año. Este evento se suele disfrutar con una cena en familia, sin embargo, a diferencia de Nochebuena, tras las doce campanadas son muchos los que deciden salir a festejar el año entrante con amigos.

Esto ocasiona que debamos poner más atención en el atuendo que luciremos en Nochevieja y es que con el jersey de reno ya no nos basta. Muchas personas optan por ropa de gala como vestidos y trajes, los cuales puedes conseguir a buen precio gracias al código promocional Pull & Bear. En el caso de las chicas además hay que sumarle un viejo conocido, los tacones, ya que muchas optan por colocarse sobre ellos, pero, ¿cómo durar toda la noche sin sufrir el mínimo dolor? La respuesta a este enigma no es sencilla ni tampoco única, sino que la misma se basa en el seguimiento y cumplimiento de cinco consejos básicos que te vamos a contar a continuación, ¡sigue leyendo y di adiós al dolor de pies con tus tacones!

1. Engaña al nervio

El dolor a causa del uso de tacones puede manifestarse de múltiples formas, las cuales van desde rozaduras o dolor de talones hasta presión en los dedos. Precisamente para poner fin a esta presión existe un pequeño truco y ese es envolver con cinta adhesiva el tercer y el cuarto dedo desde el pulgar, ya que entre ambos existe un nervio que es el encargado de causar el dolor cuando sometemos a los dedos a dicha presión.

2. Baila hasta que salga el sol

No sé si te lo habrán dicho ya, pero es precisamente cuando te quedas quieta y sin moverte cuando suele manifestarse con mayor frecuencia el dolor a causa del uso de tacones. Si te mueves constantemente, el zapato se irá adaptando progresivamente a tu pie y viceversa, por lo que el dolor será menor. ¡A bailar toda la noche se ha dicho!

3. Usa polvos de talco y crema hidratante

Este es el típico remedio de la abuela que aunque no lo creas funciona. Básicamente tienes que verter un poco de crema hidratante o polvo de talco sobre el interior del zapato, especialmente en la zona del talón. Así, el material del mismo se adaptará fácilmente a tu pie y este último estará perfectamente hidratado, por lo que no sufrirás rozaduras con tanta facilidad. También evitarás posibles esguinces.

4. No te los quites

El dolor y la desesperación te pueden llevar a retirar tus tacones para que tus pies descansen durante unos minutos, pero esto es un grave error, y es que si te quitas los tacones y pasados cinco minutos te los vuelves a poner, no solo te costará más, sino que te dolerán los pies con toda probabilidad, ya que estos se hinchan. Por ello, si te los quitas que sea para no verlos en unas cuantas horas.

5. No te pongas unos de estreno

Está muy bien eso de ir cuatro horas antes a la tienda a por tus tacones para Nochevieja pero, ¿estás segura de que es la mejor decisión para aguantar toda la noche con ellos? Al tratarse de un calzado nuevo, este no contará con la adaptación necesaria para tu pie, no los habrás probado antes bailando o moviéndote, dos acciones que realizarás con toda probabilidad en una noche como esta y por si fuera poco, ¿estás segura de que no te hacen rozadura? Estrenar unos tacones sin haberlos probado previamente ocasionará con toda seguridad que no aguantes con ellos más de dos o tres horas, así que en Nochevieja no dudes en lucir un modelo que ya te hayas puesto previamente o uno de estreno con el que al menos te hayas recorrido pasillo a pasillo toda tu casa.