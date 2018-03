5 snacks originales y saludables de Mercadona para sustituir las patatas fritas Picar a cualquier hora puede ser más sano con estos alimentos ANA ÁVILA Sábado, 31 marzo 2018, 10:26

Comer entre horas es uno de los placeres confesables que a todo el mundo le gusta, sin embargo, no es lo más saludable y te puede llevar a coger unos cuantos kilos de más si lo haces de la manera tradicional. Es decir, comiendo fritos, dulces, chucherías; snacks híper calóricos que todos conocemos, sabrosos, baratos y fáciles de encontrar.

En Mercadona encontramos algunas opciones más saludables si no puedes evitar picotear entre horas. Esta es la lista con 5 alternativas a las chips, las salsas o los dulces, que puedes comprar aprovechando los descuentos de la compañía:

1. Smoothie de frutas y verduras

Una bebida sana, llena de vitaminas y fibra. Un smoothie es una excelente forma de tomar frutas y verduras frescas, y nos lo podemos llevar a cualquier sitio. Para hacer un smoothie se necesita: una base líquida (puede ser agua, leche, yogur o zumo de frutas); después hay que añadir, frutas o verduras (frescas o congeladas). En Mercadona encontramos estos tres por un precio de 1,35 euros la unidad.

Naranja, zanahoria, piña y calabaza.

Frambuesa, fresa, grosella y remolacha.

Piña, coco, lechuga y mango.

2. Galletas de Espelta

Nos encontramos con un producto novedoso, rico y con propiedades saludables.

El producto se presenta en un paquete de 200 gramos. Las galletas están elaboradas al 100% con cereal de espelta y con aceite de girasol alto oleico. No llevan aceite de palma.

El precio es de 1,10 euros.

3. Triángulos de maíz con legumbres y triángulos de trigo sarraceno

Los nuevos snack sin gluten de Mercadona: Triángulos de trigo sarraceno con quinoa y amaranto y Triángulos de maíz con legumbres

Estos snacks no contienen ningún tipo de aditivo, no están elaborados con aceite de palma , no contienen azúcares añadidos y están elaborados con sal marina en lugar de sal refinada.

En base a la lista de ingredientes y composición nutricional estos snacks son una buena opción como alternativa a los snacks tradicionales para saciar un antojo puntual.

4. Granola con bajo contenido en azúcar

Se trata de la Granola Hacendado con bajo contenido en azúcar. Un alimento con menos azucares que otros cereales, pues está compuesto por copos integrales de avena, que se han horneado, además de una mezcla de trozos de frutos secos como almendras, avellanas, anacardos y nueces pecanas. Pero también contiene semillas de calabaza y de girasol. Su precio es de 1,85 euros.

Su intenso sabor y crujiente textura lo hace perfecto para mezclar con leche, o bebidas vegetales como de avena, soja o arroz, además de con yogur o queso fresco batido.

5. Lenteja snack

Este snack es una fuente rica en vitaminas, calcio y hierro. Como tentempié, alivian el hambre y proporcionan suficiente energía para mantener su cuerpo en movimiento hasta la próxima comida. Sin embargo, siempre hay un pero, son altos en calorías y grasa: una porción contiene hasta 10 gramos. Al ser frito no es tan saludable y hay que consumirlo con moderación.

Recuerda que el snack más sano siempre será una o varias piezas de fruta, pero en este caso estos 5 alimentos, con un consumo moderado, serán más saludables que las patatas fritas o otros aperitivos tradicionales.