Siete recomendaciones para no ser estafado por internet en el Cyber Monday
Domingo, 26 noviembre 2017

Durante estos días de Black Friday y Cyber Monday los descuentos y las ofertas se disparan en todos los establecimientos, ya sean físicos o digitales. Este crecimiento tan veloz, acompañado de las prisas por comprar, puede convertirse en un escenario propicio para que los cibercriminales logren su objetivo. Desde la empresa de seguridad informática Panda Security lanzan algunos consejos para no ser víctima de una estafa al comprar por internet.

Con estos consejos ya estarás listo para comprar con seguridad en la red, anímate con páginas como Amazon, Zalando, o Aliexpress. Durante estos días podras aprovecharte de descuentos y promociones en todas ellas y además de forma segura.

1. No dar más información personal que la indispensable. Los establecimientos online suelen pedir a la hora de la compra mucha información personal, y algunos pueden ser innecesarios, como la fecha de nacimiento y tu ubicación durante el día. Aunque sea un negocio de confianza, se recomienda no ofrecer tan fácilmente toda esta información. Y por supuesto, si el e-commerce no ofrece todas las garantías de seguridad, es mejor no dar ninguno de estos datos.

2. Mejor rellenar tú los formularios en vez de hacer «social login». Muchas páginas dan la opción de crear una cuenta a través del «social login», es decir, de unas de las cuentas de redes sociales del usuario, donde tiene gran parte de su información personal. A pesar de que este método ahorra tiempo, se recomienda que el propio usuario rellene los campos de registro, así puede controlar la información que ofrece.

3. Asegúrate de que las opciones de privacidad son las correctas. Hay multitud de páginas web que no tienen activada la navegación privada para sus usuarios. Es decir, colocan cookies de seguimiento con fines de marketing que registran tu actividad en la tienda. Hay soluciones de seguridad que aseguran una navegación privada en aquellas páginas web que no tienen activados los protocolos de seguridad desde que entras en ellas. Por ello, si no se cuenta con un antivirus, es recomendable revisar las condiciones de seguridad bajo las se navega.

4. Mira que la web tenga el protocolo de seguridad «https». Al entrar en una tienda virtual, chequea que tenga el protocolo de seguridad «https». Este se visualiza en color verde junto al símbolo de un candado antes de la dirección de la web. En muchas ocasiones el protocolo https sólo se activa cuando entras en la pasarela de pago. Aunque es recomendable que esté siempre visible, se aconseja que no se realice la compra si no lo ves durante el proceso de compra en el que te piden tu número de tarjeta de crédito.

5. Siempre es preferible la autenticación en varios pasos. En ocasiones, al comprar por intenet el usuario recibe un mensaje en su móvil para confirmar la compra. Esto es la verificación en varios pasos y es muy recomendable que el estalecimiento donde se adquiera los productos cuente con esta medida.

6. Utilizar contraseñas seguras. Contar con una contraseña que mezcle mayúsculas con minúsculas, números y símbolos siempre será una buena medida de seguridad contra los ciberdelincuentes. Eso sí, se recomienda no utilizar la misma contraseña para todo.

7. Las compras mejor desde el wifi de casa o el 4G del móvil. Se recomienda no utilizar las redes de wifi abiertas para realizar las compras, a no ser que el usuario cuente con una VPN (red privada virtual). Para los ciberdelincuentes siempre será más fácil atacar si el usuario compra desde estas redes en vez de en la red wifi de casa o con los datos del móvil.