Semana del ordenador en FNAC con hasta un 30% de descuento Renovar tu portátil o tu ordenador de sobremesa puede salirte a mitad de precio gracias a este 'chollo' de FNAC FRAN JUSTICIA Viernes, 8 junio 2018, 08:59

En breve llegan las rebajas de verano, pero estas sólo afectan a los artículos textiles, por lo que no, olvídate de renovar tu viejo ordenador aprovechando este periodo de precios especiales. No obstante, echando un ojo a las ofertas disponibles en internet para lograr este fin me he percatado de un 'chollo' que tanto a ti como a mí como a cualquiera que quiera cambiar su portátil o su ordenador de sobremesa va a venirle genial, ya que ahorraremos un 30% del importe que cuesta el dispositivo gracias a FNAC.

Esta promoción especial se debe a que la conocida cadena de establecimientos celebra hasta el próximo 10 de junio la 'Semana del ordenador', por lo que tanto a través de su tienda online como en sus tiendas físicas podrás beneficiarte de esta rebaja. ¿Te interesa? Sólo tienes que entrar en Descuentos Ideal y hacer uso del código descuento FNAC para aprovechar esta oferta especial.

Normalmente este tipo de promociones solo suele incluir ordenadores de gama baja, pero en esta ocasión FNAC ha tirado la casa por la ventana y puedes llegar a llevarte un potente ordenador gaming a precio de ganga. A continuación te detallo algunos de los modelos que se encuentran en descuento en la página de FNAC

1. Ordenador de sobremesa Lenovo 510 S-08ILK

Su precio antes de la rebaja era de 599,89 euros, en cambio ahora podrás recibirlo en casa por tan sólo 509,92 euros, ¿qué te parece? El mismo destaca por poseer un procesador Intel Core i3 de séptima generación con velocidad 3,9 GHz Dual Core.

2. Portátil HP Notebook 15-bs116ns

Se trata de un portátil con una pantalla de 15,6 pulgadas, con el además podrás realizar una gran cantidad de actividades sin temor a que se cuelgue constantemente, ya que posee un procesador Intel Core i7 de 8ª generación de gran eficacia. Su precio previo a la rebaja era de 699,89 euros, pero ahora podrás llevártelo contigo por sólo 649,90 euros. ¿Necesitas algo más?

3. Portátil Gaming MSI GV627RD-181

¿Buscas un ordenador gaming a buen precio? La serie de gráficas GeForce GTX 10 con la arquitectura NVIDIA Pascal del MSI GV627RD-181 entrega una gran eficiencia energética, tecnologías gaming y una gran inmersión VR en cualquier juego. Su precio anteriormente era de 1.049 euros, pero con la rebaja de FNAC te saldrá por sólo 949,90 euros.