El secreto detrás del hummus de Mercadona: ¿qué esconde este producto? Así es el hombre que se ha hecho millonario produciendo este alimento IDEAL.ES Jueves, 22 febrero 2018, 12:54

Su nombre es George Stavrakakis, tiene 62 años y ha conseguido forjar una fortuna tras hacerse con el hummus que hoy comercializa Mercadona. Pero para llegar hasta aquí ha pasado por una infinidad de etapas. Es el director de Rensika, la fábrica que produce desde Rubí, en Barcelona, 20 toneladas de este puré de garbanzos que se instala, además de en la cadena valenciana, en superficies como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés. Pero es al supermercado de Juan Roig a quien le vende el 70 por ciento de su producción.

Stravakakis fue el encargado de introducir en España las ensaladas refrigeradas y otros productos griegos que se pueden encontrar con descuentos a través de la Red. Lo hizo a través de Andros Food, fundada en 1986. “En este país sois tan tradicionales que si no aparto la idea del hummus -la originaria- no hubiera durado ni dos telediarios”, confiesa en declaraciones a ‘El Confidencial’.

Por ello apostó por ensaladas de bote y otros productos refrigerados cuando en otros países de aquella Europa ya comercializaba el hummus además de otros productos griegos como la taramosalata (puré de tarama, huevas de carpa en salazón) y el tzatziki (salsa de yogur y pepino). ¿Qué hay tras el atún de Mercadona?

“Con los sándwiches casi me pegan. Me decían que España no era Inglaterra y que estas mariconadas solo las comían los ingleses”, relata. Su idea de las ensaladas en envase fue copiada por superficies como McDonald’s o Rodilla, algo que le costó enzarzarse en algún que otro proceso judicial. Entre 2003 y 2010 intentó reflotar dos empresas como Natural Food o Mizanor, pero no lo logró.

2011, llega Mercadona

Después, este griego de 62 años hizo una clara apuesta por las uvas, trayendo las “12 uvas de la suerte” como marca que también derivó en un proceso judicial con Cofrusa. Así transcurrió su paso hasta que llegó 2011, fecha en la que decidió apostar por su idea primaria: el hummus. “Tenía el 90 por ciento de Rensika, compré el 10 por ciento restante y todo cambió”, señala. En ese año llegó Mercadona y se convirtió en su compradora principal: “Ya me conocían por lo de las uvas y decidieron apostar”.

Hoy Mercadona, que guarda una peculiar historia tras sus postres helados, vende el hummus de Rensika, el clásico, el de lentejas, el de pimientos y el de oliva de Kalamata con tostaditas para acompañar bajo la marca Simply Greek. Lo hace en tarros de 480 gramos a diferencia de los otros establecimientos que venden el de 240 gramos bajo la firma YGriega.

Rensika pasó de 800.000 euros en ventas en 2011 a los 15 millones del pasado año. Todo ello gracias a la llegada de Mercadona, quien compra 14 toneladas de hummus anuales. También reconoce que el vendido en la superficie valenciana “cuenta con una receta especial” pero que apenas se nota la diferencia.