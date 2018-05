El secreto que no conoces tras la compra que haces en Mercadona, Día o Carrefour La mayoría ya ofrecen productos frescos en sus webs IDEAL.ES Domingo, 27 mayo 2018, 13:10

Lo de hacer la lista de la compra con papel y lápiz es una realidad cada vez más lejana. Ahora las compras son onlinees un mercado emergente en España. Muchas cosas están cambiando en los supermercados, como el reciente cambio de horarios y el estreno de la nueva web de Mercadona, que ha variado su modelo y tiene ahora a prueba una nueva versión sólo disponible en ciertas zonas de Valencia, es importante conocer las tiendas online de los supermercados más importantes: Mercadona, Dia, Carrefour y Eroski. ¿En cuál es más fácil comprar? ¿Son iguales?

Una de los aspectos más positivos es que no hay errores. Es más improbable que haya fallos durante la compra. La web es más segura, como la que acaba de estrenar Mercadona. Lo único que hay que tener en mente es revisar la lista final antes de pagar. Eso sí, los productos al peso siempre ofrecerán una estimación que puede variar en el momento del pago.

Mercadona ofrece un supermercado visual en el que es muy sencillo identificar los productos, tanto como si se conoce su oferta habitual como si no. Sin embargo en el caso de Dia, sólo se muestra una única fotografía y se echa de menos el poder obtener más puntos de vista sobre el género que nos disponemos a adquirir. Carrefour, por su parte, presenta imágenes como si fueran composiciones, adornadas con otros productos en las esquinas de la fotografía que confunden al cliente y acaban distrayendo sobre qué es lo que se está comprando realmente.

Pero online, la compra, al final, siempre es más rápida. No se dan rodeos por todo el supermercado buscando en qué pasillo se localiza la fruta, la carne o los cereales. Los buscadores evitan caer en la tentación de comprar productos que no necesitamos, por lo que también se ahorra. Los antojos, como no los tenemos a mano, se neutralizan.

Una de las grandes pegas del consumidor para no comprar a través de internet era que no se podía acceder a productos frescos. Ya no. Todos los supermercados menos Dia, en este caso, ofrecen una amplia selección en su gama de frescos y permiten la personalización al máximo del pedido.