Las sandalias más cómodas del momento son de Zara y arrasan entre las influencers Además de ser muy estilosas y fáciles de combinar, cuestan muy poco y podrás llevarlas durante horas FRAN JUSTICIA Viernes, 4 mayo 2018, 09:20

Con el verano pisándonos los talones no es de extrañar que ya estemos buscando el calzado perfecto para esas largas caminatas que nos esperan durante los próximos meses disfrutando de los días de sol y calor. Precisamente en esas me encontraba cuando he localizado las sandalias clave para este verano, y es que además de ser comodísimas, combinan fácilmente con cualquier outfit que se te pase por la cabeza. Te lo garantizo.

Las mismas, que puedes conseguirlas algo más baratas con los descuentos de Descuentos Ideal, forman parte del catálogo primavera-verano 2018 de Zara, pero ojo porque es cuestión de horas que desaparezcan de las tiendas de la firma de Inditex al más puro estilo de unos caramelos en la puerta de un colegio.

¿La razón? Además de los dos poderosos motivos que te he comentado anteriormente, su precio es la clave principal que las convertirá en la nueva chaqueta amarilla de Zara, y es que las mismas sólo cuestan 26 euros.

Son muy parecidas a las sandalias Nomadic o las Oran de Hermes, ya que se trata de sandalias planas con una única tira de piel horizontal a la altura del empeine, de ahí que muchas influencers se hayan animado a llevarlas, lo que ha terminado de convertirlas en un fenómeno viral.

Actualmente (si las encuentras) puedes verlas en dos colores, rojo y marrón, dos tonos clave de la temporada veraniega, de ahí que se puedan combinar fácilmente con otras prendas y accesorios. No obstante, siempre hay unos 'must have' con los que podemos lucirlas, entre ellos, los jeans o los vestidos largos florales. ¡Quedarán genial!

Eso sí, aunque se trate de unas sandalias planas, llevan un poco de tacón, de aproximadamente 0,9 cm, lo que también estilizará tu figura sin que ello perjudique seriamente a tus pies durante esas largas caminatas de las que te hablaba anteriormente. ¿Las quieres? ¡Date prisa y ve a tu tienda Zara favorita!