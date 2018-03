La riñonera de Gucci de 890 euros que puedes comprar en Stradivarius por 13 La han lucido algunas de las ‘influencers’ de mayor peso como Paula Echevarría IDEAL.ES Martes, 13 marzo 2018, 10:44

Si están buscando por cualquier rincón la lujosa riñonera de Gucci no pierda de vista esta información. Y es que un establecimiento reconocido a nivel nacional la ha puesto a la venta en su versión ‘low cost’. Hablamos de una firma que mantiene el código promocional como Stradivarius, otro de los puntos fuertes de Inditex. Ya le adelantamos que en dos de sus colores se encuentra agotada.

Se trata de una riñonera acolchada de 100 por cien poliuretano. Desde el portal del establecimiento se recomienda no lavarla, ni usar lejía o blanqueador, no planchar, no limpiarla en seco y no usar secadora. Esta otra prenda por menos de 20 euros arrasa para primavera.

Su precio es de 12.99 euros y está disponible en azul, rojo y rosa maquillaje. Solo está disponible a la venta en la primera modalidad y su precio es de 12.99 euros, coste muy diferente al modelo de Gucci, valorado en 890 euros. Algunas de las ‘influencers’ más relevantes en moda, como Paula Echevarría, ya la han lucido. Te la presentamos.