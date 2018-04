Los revolucionarios pantalones de chándal de Stradivarius: también son un traje Se han convertido en una de las prendas más aclamadas en las redes sociales por su versatilidad a la hora de combinarlos con otras piezas y accesorios FRAN JUSTICIA Lunes, 2 abril 2018, 11:55

Han pasado pocos días desde que la primavera llego a nuestras vidas, una estación que marca el inicio de la temporada más calurosa del año, lo que nos lleva a renovar por completo nuestro fondo de armario, más aún después de ver los innumerables ‘must have’ que tienen preparados las firmas textiles más conocidas del país, los cuales además puedes conseguir con descuento en Stradivarius gracias a Descuentos Ideal.

Precisamente de un ‘must have’ de esta primavera-verano 2018 te voy a hablar en las siguientes líneas, y es que te garantizo que Stradivarius va a conseguir que quieras ponerte chándal este verano. Recuerda mis palabras.

No, no me estoy volviendo loco, y es que la conocida marca, de la que ahora es embajadora Aitana Ocaña, segunda finalista de ‘Operación Triunfo 2017, ha creado el que se convertirá en el pantalón más aclamado de este año. ¿La razón? Su doble función, ya que se trata de un pantalón de chándal que también podrás utilizar como parte de un traje. Sí, lo que lees.

Lo de utilizar chándal quizá no te parece ninguna novedad, y es que ya hace unos meses hemos podido ver la tendencia de los looks ‘sporty’ en su esplendor gracias a influencers tan conocidas como las hermanas Kardashian. Sin embargo, desde Stradivarius nos proponen esta vez ir más allá, concretamente hasta el punto de llevar el pantalón de chándal con tacones.

Olvídate de ir ‘choni’ hasta no poder más, ya que el conjunto de la propuesta de la marca no queda nada mal: un jersey verde con unas sandalias de tacón en color negro y, por supuesto, este pantalón de chándal con líneas laterales y botones. ¡Fantasía!

Esta pieza estará disponible en dos colores: verde esmeralda y rojo pasión. Sin duda alguna, mi favorito es el verde esmeralda, pero el rojo no queda nada mal. Su precio es desconocido por el momento, pero pronto podrás hacerte con ellos a través de la tienda online de Stradivarius, ¿te animarás a lucir esta tendencia? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!