El revolucionario producto de Mercadona: saludable y 2 comidas por 1 Ya lo puedes encontrar en sus tiendas físicas a un precio realmente económico IDEAL.ES Martes, 10 abril 2018, 12:10

Mercadona no deja de sorprender a sus clientes, y es que si la marca ya ha destacado anteriormente por sus eficaces productos adelgazantes, su cacao 100% natural o por elaborar un desodorante con el que nunca olerás mal, recientemente ha lanzado al mercado un artículo que amenaza con convertirse en un éxito de ventas y que puedes llevarte con descuentos.

De cara a la 'Operación Bikini' estoy seguro de que este artículo va a cautivar a muchas personas, y es que se trata de un alimento que, si bien comemos habitualmente, normalmente nos hace aumentar de peso, ya que son hidratos de carbono. ¿Todavía no sabes a qué producto me estoy refiriendo?

El producto innovador no es otro que una pasta 'bio' que ha lanzado Mercadona y que ya puedes encontrar en sus tiendas físicas a un precio realmente económico si tenemos en cuenta que se trata de un producto que no sólo no te hará aumentar de peso, sino que además nutrirá tu organismo de proteínas sin renunciar a un gran sabor y libres de gluten.

Actualmente puedes disfrutar de dos tipos de pasta 'bio' en Mercadona. Por un lado tienes hélices hechas con lentejas rojas y por otro lado, macarrones hechos con trigo sarraceno. Dos ingredientes que no es muy habitual encontrar como parte de este tipo de alimentos.

Como bien sabrás, la pasta es rica en hidratos de carbono, por lo que es más que probable que hayas decidido dejarla a un lado hasta que acabe el verano, ya sabes, por aquello de no lucir kilos extra en la playa. Afortunadamente, con estas pastas no engordarás y no tendrás que renunciar a este manjar de la comida italiana.

Disfruta de unas hélices con lentejas rojas o de unos macarrones de trigo sarraceno y acompáñalos con unos taquitos de tofu, otro producto 'bio' que también podrás comprar en Mercadona.