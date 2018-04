El revolucionario bolso de Zara que querrás lucir en las fiestas Se ha hecho viral en los últimos días a través de las redes sociales IDEAL.ES Miércoles, 25 abril 2018, 12:11

Si Zara ya nos sorprendía hace unos días al anunciar la que podría ser la prenda más rara que se ha visto nunca, la conocida firma de Inditex lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a colocar en el foco mediático, y es que ha lanzado un producto que promete agotarse en cuestión de horas y no precisamente por parte del público para el que ha sido diseñado.

No, no me refiero a una nueva camiseta de Disney como las últimas que ha lanzado la marca. De hecho, no es ni siquiera una prenda, sino más bien un complemento. Un accesorio que querrás llevar a todas tus fiestas.

Vale, dejo ya el misterio, el complemento del que te estoy hablando es nada más y nada menos que un bolso de la última colección de Zara para el target infantil. Sí, es un bolso para niña que no obstante, ya han lucido varias influencers e it-girls a través de las redes sociales, especialmente en el festival de Coachella, así que chica, es un claro 'must have' de esta temporada.

Se trata de un bolso tipo 'clutch' hecho de vinilo transparente que destaca por múltiples detalles de glitter en diferentes colores. El mismo se cierra con clip y lleva una asa plateada para el hombro, la cual además podrás quitarle en caso de que quieras lucirlo como bolso de mano en un evento de noche.

Además de que es original y combina casi con cualquier outfit, otra cualidad que lo eleva a la categoría de 'necesidad' en tu armario es sin duda su precio, y es que el mismo cuesta menos de 16 euros. ¿Necesitas más razones?

Desconocemos si Zara pretendía crear este efecto en el público adulto, pero desde luego que las ventas de este artículo están garantizadas y no precisamente por niñas. Lo quieres y lo sabes, así que cuanto antes lo admitas, mejor.