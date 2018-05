El revolucionario bañador 'low cost' de Stradivarius que Laura Escanes ha puesto de moda Se puede adquirir por 19.99 euros en la web de establecimiento IDEAL.ES Viernes, 18 mayo 2018, 11:09

Durante su viaje a la italiana isla de Capri, Laura Escanes ha aprovechado para lucir determinados modelos que se van a convertir en toda una moda durante estos próximos meses de verano. La pareja de Risto Mejide lució en su Instagram un modelo de un establecimiento que mantiene activo el código promocional Stradivarius, y que se puede adquirir en establecimiento físico o a través de la Red.

Se trata de un bañador 'low cost' con escote en pico, espalda descubierta y de rayas amarillas y blancas. Su precio es de 19.99 euros y está disponible en las tallas S, M y L. En su publicación en citada red social, según destaca 'MujerHoy', ha superado ya las 100.000 reacciones como las generadas por aquellos famosos pantalones de la firma. En este caso en concreto, hablamos del famoso bañador que luce la famosa y que destacó junto al mono de Stradivarius.

Está compuesto en su exterior por un 78 por ciento de poliéster, un 15 por ciento de elastano, un 7 de poliamida, composición similar a la del atuendo viral tras lucirlo aquella 'influencer'. Su forro es de un 82 por ciento de poliamida y un 18 por ciento de elastano. Se recomienda lavar a mano máximo a 30 grados; no usar lejía/blanqueador; no planchar; no limpiar en seco y no usar secadora.