Las 5 revolucionarias gafas de sol que van a arrasar en verano Con la llegada de la temporada estival este accesorio se vuelve imprescindible FRAN JUSTICIA Jueves, 17 mayo 2018, 11:41

El verano está a punto de llegar a nuestras vidas, por lo que ya podemos notar una temperatura mucho más elevada en nuestro día a día, así como el sol ya empieza a quemar, ¿lo has notado?

Por esta razón es el momento de renovar nuestro fondo de armario para lucir ropa más fresca y cómoda, así como también ha llegado la hora de volver a utilizar un accesorio clave para los próximos meses. En efecto, las gafas de sol.

Si bien llevar gafas de sol es recomendable incluso en otoño e invierno, ya que los rayos ultravioleta pueden afectar a nuestra salud visual incluso en un día nublado, no cabe duda de que es precisamente con la llegada de la primavera y la cercanía del verano que este complemento de moda se convierte en un auténtico 'must have', el cual puedes conseguir a buen precio con los descuentos que te ofrece Hawkers con el descuento Hawkers de Descuentos Ideal.

Quizá por ello es que en las últimas semanas hemos podido conocer algunas de las tendencias clave en lo que a gafas de sol se refiere. ¿Quieres conocerlas? ¡Sigue leyendo y te doy todas las claves para llevar las mejores gafas de sol este verano!

Vuelven las 'cat-eye'

¿Recuerdas esas gafas con montura puntiaguda y alargada que llevaba Edna en 'Los Increíbles? ¿Sí? Pues prepárate porque si ya fueron un éxito hace algunos años, este año volverán a llevarse (y mucho), y es que la moda es cíclica, tal y como hemos podido comprobar con el regreso de los 'mom jeans' o las riñoneras, así que las gafas de sol estilo 'cat-eye' no iban a ser una excepción.

Como bien sabrás hace ya algunos años fueron tendencia, pero este año las 'influencers' las recuperan al más puro estilo años 50, es decir, acabadas en punta, con silueta fina y en color blanco, rojo o negro. ¡Tú decides!

Las 'cat-eye' redondeadas

Además de estas 'cat-eye' también podemos encontrar en algunas tiendas como H&M o Zara una versión mucho más redondeada en color blanco, que también será toda una sensación y que cuentan con un precio algo más elevado que los modelos anteriores, concretamente pueden costarte entre 20 y 50 euros.

Con pedrería

El gusto por lo barroco y lo recargado llega a su máximo esplendor con estas nuevas gafas de sol que han comenzado a comercializar algunas firmas como Miu Miu. Las mismas se diferencian del resto de modelos al llevar pedrería y joyas en parte de la montura. Eso sí, ve preparando la cartera, ¡no son nada baratas!

Las gafas 'Lolita'

Para las chicas más rebeldes este verano vuelven las gafas de sol 'Lolita', denominadas así por su aparición en la película que lleva el mismo nombre. Se trata de gafas de sol de plástico con lentes en forma de corazón que, aunque tradicionalmente han sido de color rojo, este año podremos ver en tonalidades muy dispares.

Microgafas

Son muy parecidas a las gafas de sol 'cat-eye', pero el borde inferior de las lentes ha sido recortado, lo que las convierte en un modelo totalmente nuevo que podrás lucir con casi cualquier outfit que te propongas.