La revolucionaria prenda de Bershka para el verano que te deja sin palabras: ¿Qué es?

¿Un nuevo top? ¿un bikini? Lo cierto es que no lo sabemos, pero está causando furor. Bershka ha lanzado recientemente una nueva prenda de cara a esta temporada de primavera verano. Pero también existe cierta confusión acerca de su uso. De lo que no cabe la menor duda es que está gustando, porque se está agotando conforme pasan las horas. A ello colabora la existencia a día de hoy del código promocional Bershka. Y es que todo se pone de cara para 'intentar' su adquisición.

En la web de Bershka lo encajan en el mismo punto que aquel exitoso top. Lo definen como un top plisado con nudo que está disponible en color rojo caldera y en amarillo mostaza. Basta con acceder al portal y comprobar que… ¡ya se ha agotado en cualquier modalidad!

Pero no se preocupen porque saben que pueden aplicar ciertos trucos para adquirir prendas virales de Inditex. Esta prenda en cuestión, top, bikini o sujetador -llámenlo como estimen conveniente- es de poliéster en un 95 por ciento y el resto de elastano.

Requiere cuidados especiales como aquella elástica que no se podía lavar ni exponer a la luz. Pero esta necesita algo menos. Se recomienda lavar a máquina, máximo a 30 grados en centrifugado corto, no planchar, no usar secadora, no limpiarla en seco y no utilizar lejía o blanqueador. En la galería que acompaña a esta información te enseñamos ambos modelos.