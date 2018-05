La revolucionaria novedad de Mercadona «para tener una piel perfecta en segundos» Lanza un procucto para no tener excusas a la hora cuidar la piel en el menor tiempo posible ANA ÁVILA Sábado, 19 mayo 2018, 09:53

Uno de los cuidados más importantes para la piel es la hidratación, la más necesaria después de la higiene. Limpiar e hidratar, son los dos básicos. Pero no nos engañemos, no hay nada que de más pereza que ponerse crema cada día. Un gran porcentaje de hombres y mujeres salen de casa sin ponerse crema hidratante. Masajear una y otra vez, zona por zona, hasta lograr absorber la untuosa textura del producto, no es un ritual muy llamativo si tienes prisa.

Las grandes marcas cosméticas debían hacer de la hidratación algo más sencillo y desde hace unos años han aparecido hidratantes en novedosos y peculiares formatos. Ahora llega el turno de Mercadona, la compañía de supermercados valencianos ofrece descuentos a la vez que no para de innovar con los formatos de sus productos: geles de baño en espuma, polvos de maquillaje en mouse y un largo etc.

Esta vez Deliplus lanza un producto llamado Hidra & Go, y es que su nombre no puede reflejar mejor su función. Es una body milk en formato spray. Un bote de 200 ml y con un precio de 3,60 euros, mucho más barato que los hidratantes en spray de otras marcas.

«Una nueva hidratación que se absorbe en segundos dejando la piel suave y cuidada. Se funde en la piel con una fragancia fresca y suave», se puede leer en el producto.

La hidratación aporta humedad a la piel y la protege de factores externos que la pueden agredir. Ya no hay excusas para no tener una piel perfecta.