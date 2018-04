TVE restringe la vestimenta de Alfred y Amaia en el festival de Eurovisión «Será algo muy sencillo ya que se pretende que los protagonistas sean solo ellos y su canción», afirma la estilista que les acompañará al evento del 12 de mayo, Rosa Plana IDEAL.ES Lunes, 16 abril 2018, 13:27

El próximo 12 de mayo se celebrará el Festival de la Canción de Eurovisión 2018. Hasta Lisboa se desplazarán Alfred y Amaia, los dos representantes españoles que salieron de 'Operación Triunfo'. Recientemente ha trascendido que están teniendo dificultades para su puesta en escena. Y es que los jóvenes, que aún no han confirmado si habrá o no beso en la actuación en territorio luso, tenían intención lucir vestimentas de la colección de Ernesto Artillo, pero no será posible. ¿Por qué?

El motivo es simplemente que Televisión Española considera el estilo del diseñador como demasiado llamativo. Así lo recalca 'El País'. Rosa Plana, la estilista que les acompañará en la cita, confirmó que «será algo muy sencillo». «Lo que se pretende es que ellos sean los protagonistas. Ellos y su canción. No que se distraiga la atención durante la actuación», recalcó. De su vestimenta ya se habló sobre aquella prenda que lucieron y cuyo coste era superior a 1000 euros.

Pero así sucederá en el certamen. La realidad es que Alfred apostará por la ropa de Artillo cuando inicie su carrera. Otra de sus compañeras en la academia como Aitana ya ha confirmado su presencia en el mundo de la moda de la mano de Stradivarius. Tanto el joven como Amaia apuntarán a ello en un futuro no muy lejano.

Cabe recordar que el diseñador es el creador del proyecto 'La mujer que llevo fuera', un referente feminista que derivó en un traje de corte masculino con claros rasgos femeninos. Aquel en cuestión es muy exclusivo. El propio experto dijo haber confeccionado «un traje masculino porque es un símbolo del patriarcado» mientras que los brochazos representaban a cualquier mujer».