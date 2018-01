El reloj inteligente en oferta que te ayudará a ponerte en forma Posee un sensor de pulso, lleva integrado un GPS y te permitirá registrar tus avances deportivos sin necesidad de cargar con el móvil BDC Jueves, 25 enero 2018, 13:43

¿Todavía estás padeciendo las consecuencias de esas grandes comilonas que nos dimos en Navidad? Si tu respuesta ha sido un ‘sí’ rotundo, estoy seguro de que ya estarás buscando la forma de acabar con esos kilos de más con los que has empezado el año, por lo que te habrás apuntado a un gimnasio o al menos te habrás propuesto realizar con regularidad actividad física.

La realidad es que para conseguir un objetivo con respecto al físico lo ideal es llevar el control de todo lo que haces en el día que pueda afectar a la consecución del mismo, es decir, desde el número de calorías que ingieres hasta la cantidad de minutos que has corrido en la cinta o el número de pasos que has dado. Apuntarlo en una libreta como se ha hecho tradicionalmente está bien, pero, ¿y si te cuento que hay un aliado que lleva todo este control por ti para que no tengas que preocuparte de nada más?

No, no estoy bromeando, ya que este aliado del que te hablo es el nuevo reloj inteligente Apple Watch Nike +, un accesorio que además puede ser tuyo sólo hoy a un precio mucho más económico del que posee en otros establecimientos, y es que si te beneficias del ‘chollo’ de El Mejor Precio te puede costar sólo 306 euros, lo que significa que ahorrarás un 25% en su compra.

Además del gran descuento, te estarías llevando un smartwatch valorado en 439 euros, el cual te ofrecerá un gran rendimiento a nivel deportivo a la altura de los mejores pulsómetros con GPS, ya que precisamente cuenta con un GPS integrado.

Otras de sus cualidades son que posee el último procesador de Apple para su reloj inteligente con la última versión de su sistema operativo watchOS 3; que tiene una resistencia al agua de 50 m, por lo que es ideal para utilizarlo en deportes como la natación; que lo podrás utilizar sin necesidad de llevar tu móvil; que ofrece 4GB de memoria interna; que cuenta con conexión Bluetooth y finalmente, que integra un sensor del pulso en el que no interferirán ni el sudor ni el vello de los brazos.

Como ves, se trata de un potente y eficaz reloj inteligente con el que podrás llevar el control de toda tu actividad física, el cual te hará más fácil conseguir superar con nota la próxima ‘Operación Bikini’. ¡Aprovecha la oferta antes de que se agoten las existencias!