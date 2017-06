Las reglas definitivas para lucir unos abdominales de infarto A pesar de la creencia popular no basta con hacer repeticiones continuamente Viernes, 23 junio 2017, 12:19

Aunque la ‘operación bikini’ ya se encuentra en su fase final, puesto que el calor se ha adelantado este año, lo que nos ha hecho acudir con mayor antelación a playas y piscinas, no cabe duda de que son muchos los que apuran estas últimas semanas de junio para ponerse a tono.

El objetivo de muchos, especialmente de los chicos, es lucir una auténtica ‘tableta de chocolate’, o lo que es lo mismo, un abdomen terso, definido y perfecto. Si bien es una meta difícil, no es imposible, ya que tonificar el abdomen es un ejercicio que podemos hacer tranquilamente y sin gastar un solo céntimo desde casa, para lo que solo necesitaremos una esterilla, un par de mancuernas y ropa deportiva, materiales que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en material fitness de Descuentos Ideal.

Sin embargo, y a pesar de que nos gustaría, para lucir un abdomen perfecto no solo deberás realizar repeticiones continuas de este tipo de ejercicios, puesto que no bastará con ello, tendrás que poner en práctica otras reglas que te contamos a continuación, que complementarán al ejercicio y que sí te permitirán lucir un abdomen de infarto.

1. Ejercicios variados, por favor

Para conseguir un abdomen definido es fundamental realizar ejercicios orientados a trabajar esta musculatura, pero ojo, no siempre los mismos. Olvídate del tradicional ‘crunch’, los abdominales de toda la vida en los que estás tumbado y levantas el torso, y piensa en añadir a tu rutina otro tipo de ejercicios que incidan en otras zonas del abdomen, las cuales también debes ejercitar si quieres conseguir una buena definición. Por ello, te recomendamos que incluyas otros como la ‘plancha’ y las torsiones laterales, con las que trabajarás el abdomen transverso y los oblicuos. Además, también te recomendamos que incrementes la dificultad progresivamente, ya que de lo contrario tu abdomen se acostumbrará y no pasará de un estado de desarrollo incipiente.

2. Con grasa no vamos a ningún lado

Así realices 1.000 repeticiones al día, nunca lucirás un abdomen terso y definido si tienes más de un 10% de grasa corporal en caso de que seas hombre. La grasa se encarga de “tapar” tus abdominales, por lo que es muy importante que antes de matarte a repetir incansablemente este ejercicio, realices actividades cardiovasculares de alta intensidad orientadas a quemar grasa y calorías. Por supuesto, la dieta también es fundamental, por lo que ingerir poca o ninguna grasa, así como reducir la ingesta de hidratos te garantizará unos buenos abdominales.

3. Los abdominales también necesitan descansar

Si trabajas mucho tienes ganas de descansar, ¿verdad? Pues al igual que tú los abdominales también se resienten si los haces trabajar 24 horas o día tras día, lo que les impide crecer de forma eficaz. Por ello, al igual que no trabajas diariamente un mismo grupo muscular, sino que les dejas descansar el resto de la semana, los abdominales también deben dejar de trabajarse dos o tres días a la semana. Lo ideal es que los ejercites 3 o 4 veces a la semana, nunca más, ya que de lo contrario no podrán recuperarse y por ende no crecerán y serán visibles.

Gracias a estos consejos seguro que podrás lucir un abdomen perfecto. Recuerda que conseguir un abdomen de infarto es una cuestión a largo plazo, por lo que no te desanimes si estás tardando en conseguirlo, lo importante no es la meta, es el camino. Se persistente y pronto verás los resultados. ¡Suerte!