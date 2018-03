3 regalos perfectos si tu padre es deportista Con estas alternativas seguro que triunfarás el Día del Padre FRAN JUSTICIA Viernes, 16 marzo 2018, 08:21

Este próximo lunes 19 de marzo se celebra en diversas partes del mundo el Día del Padre, una jornada perfecta para demostrar a nuestro progenitor cuánto le queremos y agradecemos que haya cuidado de nosotros gran parte de su vida. Precisamente por ello son muchos los que entregan un presente a su padre durante este día. ¿Ya tienes el que vas a darle al tuyo?

Si la creatividad no es tu fuerte, a la hora de elegir un regalo para alguien lo mejor es fijarse o tener en cuenta los hobbies y aficiones de esa persona, ya que podemos optar por algo que tenga que ver con los mismos.

Por ejemplo, hay muchos hombres a los que les gusta el deporte, por lo que quizá tu padre es uno de ellos. En ese caso, hoy estás de suerte, y es que gracias al código promocional Nike podrás beneficiarte de hasta un 30% de descuento en artículos deportivos, ¿qué te parece?

Además, si no tienes ni idea de qué le puede gustar a tu progenitor, a continuación te doy algunas ideas con las que creo que podrías triunfar. ¡Ya me dices si te han ido bien!

1. Una equipación

¿Tu padre es fan de algún equipo de fútbol? No lo dudes más y hazte con las equipaciones completas de equipos como el Real Madrid o el FC Barcelona, entre otros. No obstante, si no te alcanza para regalarle la equipación completa de su equipo favorito, también tienes la opción de adquirir los distintos artículos que componen la misma por separado.

2. Unas Air Max 270

Se trata del último lanzamiento de Nike, previsto para el 22 de marzo, por lo que tendrías que hacer esperar unos cuantos días a tu padre para recibir su regalo, pero valdrá la pena. Las mismas tienen un precio de 150 euros e incorporan la cámara de aire más grande de Nike para el talón hasta la fecha, lo que se traduce en que ofrecen una pisada suave con la que sentirá que está caminando sobre el aire.

3. Una chaqueta para hacer running

Quizá tu padre es de esos que se levanta temprano para salir a correr o justamente lo contrario, de los que prefieren hacer ‘running’ cuando el sol se ha ido, de noche. Sea de una franja horaria o de otra, en ambas la temperatura es baja, por lo que nunca se debe realizar la actividad en manga corta o sin una chaqueta protectora. Por ello, estoy seguro de que esta chaqueta Nike Sportswear Windrunner le va a venir genial.

Esta es sólo una pequeña selección de ideas, pero te recomiendo que entres en la tienda oficial de Nike para echar un ojo al resto de productos que comercializa la marca. ¡No dejes de visitar la sección ‘outlet’, ya que puedes encontrar grandes gangas!