4 regalos originales para Reyes: de estrellas a volar en globo Si no tienes ni idea de qué regalar, estas ideas quizá te ayudan a elegir los presentes perfectos para tus seres queridos FRAN JUSTICIA Jueves, 4 enero 2018, 09:45

Mañana es 5 de enero, por lo que se celebra la conocida Cabalgata de Reyes, lo que significa que cada vez queda menos para que te hagas con los regalos perfectos de tus seres queridos con motivo de la festividad del Día de Reyes.

Muchas veces nos retrasamos en comprarlos no sólo para aprovechar las primeras rebajas del 2018, sino también por falta de creatividad, y es que a veces dar con ese presente perfecto para esa persona es complicado. Esto nos deja dos posibilidades, decantarnos por la típica colonia o la tradicional bufanda o bien hacer un regalo realmente original que sorprenda.

En el caso de que lleves tres años consecutivos optando por la primera opción, es hora de que pruebes la segunda y no, no te preocupes si no tienes ni idea de qué regalos pueden ser originales, ya que si sigues leyendo te vamos a detallar unos cuantos, los cuales además podrás conseguir a buen precio beneficiándote del código descuento Groupon de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1. Una estrella en el firmamento

¿Quieres demostrarle a esa persona que es realmente importante para ti? ¡Qué mejor que hacerlo dedicándole una estrella en el firmamento! Gracias a Groupon podrás regalar a tu ser querido una estrella con certificado electrónico personalizado por tan sólo 9,90 euros. La oferta también incluye un mapa digital localizador, la fecha del registro, las coordenadas de la estrella y una dedicatoria personal de hasta 250 caracteres. ¡Desde luego original es!

2. Un vuelo en globo

Viajar en avión o barco está bien pero, ¿no te parece más creativo llevarle por el cielo a bordo de un globo? Por tan sólo 145 euros podrá disfrutar de un viaje en globo de aproximadamente una hora de duración, brindis con cava, almuerzo en el lugar de aterrizaje y además, recibirá un diploma de bautismo aéreo, reportaje profesional fotográfico con un vídeo HD del vuelo. ¡No encontrarás una oferta igual!

3. Una travesía en Kayak

Si esa persona es muy deportista sin duda le encantará este regalo, ya que de forma individual o junto a otra persona podrá disfrutar de una auténtica travesía de 5 km por el río Tajo a bordo de un Kayak. El precio de este regalo es de tan sólo 14 euros y para dos personas, así que si ibas a regalar a una pareja, acabas de matar dos pájaros de un mismo tiro.

4. Un masaje relajante

Vale, quizá regalar un masaje o una sesión de spa no te parece tan original, pero desde luego lo es, al menos más que una bufanda o un set de colonia. Con este regalo no sólo le proporcionarás un auténtico bienestar físico y mental, sino que además comenzará la semana post navidad de buen humor y con positivismo, así que no lo dudes y llévate un masaje de 30 minutos por 16 euros en Groupon.