Regalos de Navidad: 5 'chollos' de El Corte Inglés que puedes aprovechar El gran almacén ofrece diversas promociones especiales de cara a las compras de los regalos de Reyes FRAN JUSTICIA Jueves, 28 diciembre 2017, 15:28

Ya son muchos los que están pensando en el último día de la Navidad, el Día de Reyes, una jornada en la que se suelen recibir regalos por parte de amigos y seres queridos.

Al igual que ocurría con los regalos de Papa Noel, esta cita motiva un importante volumen de ventas, por lo que no es de extrañar que establecimientos y grandes almacenes como El Corte Inglés pongan en marcha durante las semanas previas a la misma diversas promociones especiales con el objetivo de incentivar las compras. Estas promociones, las cuales puedes disfrutar gracias al código promocional El Corte Inglés de Descuentos Ideal, estarán vigentes hasta el próximo 5 de enero y suponen una de las campañas de descuentos y ofertas más importantes pocos días antes de que comiencen las rebajas.

Por tanto, si aún no has comprado el regalo para esa persona especial, échale un ojo a estos 5 ‘chollos’ que ya puedes disfrutar en El Corte Inglés. ¡Ahorrar nunca fue tan fácil!

1. Hasta 50% en películas Disney

Desde ‘Blancanieves’ hasta los últimos lanzamientos del estudio, como ‘Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar’ o ‘La Bella y la Bestia’, podrás llevarte a casa con un 50% de descuento solo hasta el próximo 5 de enero.

2. 40% de descuento en premamá y tallas grandes

Si necesitas prendas con talla grande o algún artículo de premamá, ahora es tu oportunidad de ahorrar, ya que en El Corte Inglés puedes conseguir todo lo que necesitas con un descuento de hasta el 40%.

3. Moda de marca con grandes descuentos

¿Siempre quisiste unas zapatillas Nike, pero no te lo podías permitir? ¿Prefieres un abrigo de Adolfo Domínguez? Sea una u otra tu decisión, ya puedes beneficiarte en El Corte Inglés de hasta un 40% de descuento en abrigos, punto, calzado, vestidos, camisas y chaquetas de reconocidas firmas textiles, entre las que destacan Antea, Fórmula Joven, Roberto Verino, New Balance o Jack Jones, entre otras.

4. 21% de descuento en PlayStation 4

Ahora puedes adquirir en El Corte Inglés un fantástico set de PlayStation 4, el modelo de 1 TB, junto a tres juegos ‘Horizon Zero Down Complete Edition’, ‘The Last of Us’ y ‘Uncharted Collection’, y todo con un 21% de descuento. ¡Consíguelo ya!

5. 30% de descuento en belleza

Si esa persona especial es coqueta y le encanta cuidarse, no dudes en aprovechar el código descuento de El Corte Inglés para conseguir afeitadoras, secadores, planchas de pelo, exfoliadores y muchos artículos más de belleza y cosmética con descuentos de hasta el 30%.

Estos son solo algunos de los ‘chollos’ que puedes disfrutar ya de cara a los regalos de Reyes, pero si entras en la tienda online de El Corte Inglés también puedes aprovechar un 50% de descuento en decoración y hogar, hasta 40% de descuento en aspiradores y mucho más. ¡Felices fiestas!