11 regalos de moda para estos Reyes Las prendas y los complementos son algunos de los artículos más aclamados en esta fecha R. I. GRANADA Martes, 2 enero 2018, 15:38

Quedan pocos días para que finalice la Navidad, pero aún falta uno de los días más especiales de esta fiesta, el Día de Reyes, jornada en la que desde el más pequeño hasta el más mayor recibirá al menos un presente de parte de amigos y familiares. ¿Ya tienes comprados tus regalos?

No nos sorprende que tu respuesta sea un ‘no’ rotundo, y es que la mayoría de españoles lo dejamos para los últimos días. La pereza, la falta de creatividad, de dinero… Son tantas las razones posibles que podríamos dedicar un trabajo de investigación de meses a la causa. No obstante, en la mayoría de casos se debe a falta de creatividad, y es que no sabemos si ese producto que nosotros pensamos como ideal lo será para esa persona, ¿te sientes identificado verdad?

Afortunadamente hay ciertos artículos con los que es muy raro fallar, las prendas y complementos, y es que estos productos son algunos de los más aclamados, especialmente por los más jóvenes, así que si las personas a las que vas a regalar forman parte de este target, no dudes en aprovechar el código promocional Pull & Bear para beneficiarte antes que nadie de algunos productos rebajados.

¿Sigues sin tenerlo claro? No te preocupes, a continuación te hacemos una lista de algunos ítems que nos parecen ‘top’, teniendo siempre en cuenta las últimas tendencias de moda. ¡Toma nota!

- Pantalón Jogging estampado camuflaje para chico por 25,99 euros.

- Gorro de punto con pompón por 10,50 euros.

- Mochila con parches por 25 euros.

- Bota cremallera por 45,50 euros.

- Vestido Felpa con mangas y volante por 22,99 euros.

- Bailarina Lazada por 20 euros.

- Cazadora Denim canguro por 39,99 euros.

- Monedero fantasía con forma de estrella por 9,99 euros.

- Minifalda cuadro vichy volante por 19,99 euros.

- Bandolera con detalle de tachas por 19 euros.