Regalos en eBay por menos de 5 euros para San Valentín Si tu chico o chica es fan de los accesorios tecnológicos, estas alternativas son los regalos perfectos para ese día FRAN JUSTICIA Miércoles, 31 enero 2018, 11:54

Si hay una fecha clave en el año para todos los enamorados esa es sin duda el Día de San Valentín, el cual se celebra el 14 de febrero. Si tienes pareja sabrás que olvidarte de este día o no regalarle algo puede suponer el drama más grande que haya habido en vuestra relación, y es que el aniversario y San Valentín son días sagrados.

Quizá por ello ya te has puesto a buscar el regalo perfecto para esa persona. Una misión en la que debemos tener en cuenta no sólo los gustos de él o ella, sino también el importe del que disponemos, puesto que entre Navidad y las rebajas es más que probable que te encuentres en números rojos, ¿verdad?

No obstante, no tienes de qué preocuparte, ya que, consciente de que ahora mismo estamos con el bolsillo a cero, me he puesto a buscar algunos regalos que pueden ser un éxito este año si tu chico o chica es fan de los accesorios tecnológicos. Se trata de artículos que por un importe inferior a 5 euros te solucionarán el día, ¿qué te parece? Para beneficiarte de estos ‘chollazos’ sólo tienes que aprovechar el cupón eBay de Descuentos Ideal, pero antes de nada mira los artículos de los que te estamos hablando. ¡Le van a encantar!

1. Auriculares inalámbricos

Escuchar nuestras canciones favoritas sin la incomodidad de unos auriculares con cables es uno de los pequeños placeres más aclamados en la vida, por lo que este año no dudes en regalarle unos auriculares inalámbricos con Bluetooth como los que puedes conseguir en eBay por tan sólo 3,84 euros. Los mismos son compatibles con una amplia variedad de marcas de terminales móviles, entre las que destacan iPhone, Huawei, Samsung o LG. Además, son muy cómodos y ergonómicos y su batería dura más de 180 horas.

2. Memoria USB en forma de cámara

Si la fotografía es una de sus pasiones, ¿qué mejor que hacerle un guiño con una memoria USB en forma de cámara réflex? Este dispositivo tiene una capacidad de 8 GB y se convertirá en el aliado perfecto para sus sesiones de fotos, ya que podrá almacenar material en la misma y así ir liberando continuamente la tarjeta de memoria de la propia réflex. ¿Su precio? 3,24 euros.

3. Un ratón para gaming

En el caso de que tu chico o chica se pase las horas jugando a la consola o ejecutando videojuegos en su ordenador, este regalo le va a encantar, ya que en eBay puedes hacerte con un potente ratón inalámbrico que funcionará a diez metros de distancia y con el que podrá jugar a sus juegos favoritos con gran eficacia. No obstante, lo mejor de este producto es el precio, puesto que te lo puedes llevar a casa por tan sólo 3,99 euros.

4. Adaptador WiFi

Si ya habéis llegado al punto de vivir juntos y el WiFi es uno de los conflictos más comunes de la convivencia, no lo dudes, este adaptador es la solución a todos vuestros problemas. Además, es fácil de usar, ya que sólo tendrá que conectar el USB a su portátil para recibir la mejor conexión a internet en cuestión de segundos. ¡Consíguelo por 3,43 euros!