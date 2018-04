5 regalos para el Día de la Madre que pueden salirte a mitad de precio El próximo domingo 6 de mayo se celebra esta cita tan especial para las progenitoras FRAN JUSTICIA Jueves, 26 abril 2018, 08:44

Al igual que muchos padres, ellas son las encargadas de soportar nuestros enfados, de darnos apoyo cuando lo necesitamos y de querernos hasta no poder más. Por ello, el próximo domingo 6 de mayo no puedes dejar pasar la oportunidad de demostrarle a tu madre cuánto la quieres, ya que se celebra el Día de la Madre como viene siendo tradición.

Con motivo de esta cita tan especial, son muchos los hijos que hacen algún regalo a sus madres, ya sea algo simbólico o un presente físico. Si eres más de estos últimos, estoy seguro de que a estas alturas ya estarás buscando como loco un regalo perfecto para tu madre sin que ello signifique tu ruina económica.

Como me encuentro en tu misma situación, me he puesto a buscar incansablemente ofertas y descuentos en la red y así me he topado con una promoción especial, 'Ella es única', que ha puesto en marcha AliExpress aprovechando el Día de la Madre y que podrás aprovechar haciendo uso del cupón AliExpress de Descuentos Ideal.

Gracias a la misma podrás conseguir una amplia variedad de artículos susceptibles de convertirse en el mejor regalo para tu progenitora este año a precio de ganga, concretamente con hasta un 50% de descuento, ¿qué te parece?

Para ponértelo todavía más fácil he entrado en AliExpress y he seleccionado algunos de los artículos que me han parecido más recomendables para este día. ¿Quieres conocerlos? ¡Sigue leyendo y descúbrelos!

1. Pantalones palazzo

Si tu madre es una auténtica fanática de la moda, no puedes perder la oportunidad de regalarles estos pantalones palazzo que podrá lucir cómodamente esta primavera. Los tienes disponibles en varios tonos en AliExpress y lo mejor, por sólo 13 euros.

2. Reloj de pulsera de madera

A algunas mujeres les gusta llevar complementos como relojes, pulseras y collares, ¿está tu madre entre ellas? Si es así, este reloj de pulsera de madera con motivo decorativo referente a la naturaleza le parecerá lo más precioso que ha visto nunca. ¡Es suyo por 15 euros!

3. Bolso de cuero

Si el viejo bolso que llevaba a todas partes ha pasado a mejor vida, quizá es hora de demostrarle que estás pendiente de ella y que te das cuenta de sus nuevas necesidades. ¡Consigue ya este bolso de cuero en color rojo y con cierre de tachuelas por tan sólo 15,67 euros!

4. Ebook

¿A tu madre le apasiona la lectura? Sorpréndela este próximo Día de la Madre regalándole un eBook, su nuevo mejor aliado. En él podrá almacenar infinidad de libros, realizar anotaciones y compartir sus momentos favoritos a través de las redes sociales. ¡Hay modelos desde 55 euros!

5. Zapatillas de running

En caso de que tu madre sea de las que les apasiona el deporte, y especialmente el running, no lo pienses dos veces, renueva sus zapatillas de running con la oferta de AliExpress. Dispones de multitud de opciones con precios realmente económicos. ¿Qué te parecen estas zapatillas con apertura por tan sólo 11,28 euros?